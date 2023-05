“Novecento” di Baricco, il monologo sulle rive del fiume Bardello di Besozzo

Domenica 4 giugno, alle ore 18.00, a Besozzo lungo la pista ciclopedonale sulle rive del fiume Bardello (ingresso Parco via Milano), si potrà assistere, cullati dal suono dell’acqua con il tramonto come sfondo, allo spettacolo teatrale “Novecento” monologo di Alessandro Baricco interpretato da Andrea Gosetti di Intrecci Teatrali, con musiche dal vivo eseguite alla tastiera da Massimo Testa.

Novecento, da cui è stato tratto il famoso adattamento cinematografico “La leggenda del pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore, narra la vicenda umana e artistica di Danny Boodman T. D. Lemon Novecento, un pianista dalle doti eccezionali, che, pur passando la sua intera esistenza sul Virginian, transatlantico che negli anni a cavallo delle due guerre trasportava in America emigranti da tutto il mondo, raggiunge la fama per la sua musica unica e straordinaria ricca di accordi. A raccontare la storia di Novecento, attraverso un avventuroso flashback, è Tim Tooney, amico del pianista e trombettista per qualche anno nella banda del Virginian, l’Atlantic Jazz Band.

L’Assessore alla Cultura Silvia Sartorio: “Con questo spettacolo l’Amministrazione Comunale intende portare il teatro al di fuori delle mura del teatro per far conoscere e valorizzare luoghi suggestivi del nostro Comune, in una veste diversa. Il lungo fiume, entrato nella quotidianità dei cittadini che percorrono le sue sponde, diventerà per un pomeriggio palcoscenico naturale di un’affascinante storia vissuta sull’acqua. Lo spettacolo rientra nelle azioni del “Contratto di fiume Bardello Vive” di sensibilizzazione e valorizzazione culturale”.

Ingresso libero e gratuito è consigliata la prenotazione: bibliotecabesozzo@gmail.com – tel. 0332/970195-2-229 negli orari di apertura della biblioteca. In caso di maltempo si svolgerà al coperto sotto il porticato del cortile comunale