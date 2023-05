Nuova Pro Loco di Luino, partenza sprint con la festa di primavera

Un meteo poco clemente non ha scoraggiato il debutto della nuova Pro Loco Città di Luino che ha allestito in città la festa di primavera. Una kermesse durata due giorni nella quale è stato confermato quello spirito partecipativo e collaborativo della cittadinanza che ha riposto grandi aspettative nella nuova associazione e che ha accolto con entusiasmo e presenza di pubblico la prima manifestazione.

La festa di primavera ha richiamato infatti un gran numero di persone vivacizzando il centro Città e in particolare la zona centrale di via Sereni, via Comi e via Cavallotti; tanta la gente che si è fermata ad ammirare fiori e piante e che ha guardato con curiosità la arrampicata in pianta posta in piazza Garibaldi. Buona anche l’affluenza allo stand dell’infopoint curato dalla Nuova Pro Loco con tante persone che hanno dato anche un proprio contributo economico alla neonata associazione con la sottoscrizione di numerose tessere soci. Accompagnate da congratulazioni e incitamenti a fare sempre di più.

I RINGRAZIAMENTI – Al termine della festa di primavera il direttivo della Nuova Pro Loco Città di Luino ha voluto stilare una lunga serie di ringraziamenti verso tutte quelle entità e quelle persone che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. Riportiamo integralmente la parte del comunicato che riguarda, appunto, i “grazie”.

Ringraziamenti vanno ai tanti bar e ristoranti che hanno aderito a questa iniziativa proponendo gelati, cocktail e piatti di primavera a tema; grazie a Confcommercio Ascom Luino e in particolare ai negozianti che si sono resi disponibili ad allestire le loro vetrine con addobbi che richiamano alla primavera. Un grazie a Marco Fioridea per aver fornito i fiocchi “segna percorso” di primavera. Grazie anche a Publierre per la collaborazione.

Grazie al settore Flora: Azienda agricola Gatti, Azienda Agricola Andreoli, Veni Vidi noleggio attrezzature; Verdidea di Cerra Anthony ed Andrea Masconi manutenzione giardini per la dimostrazione di arrampicata in pianta libera e i ragazzi di Adriano Giannini del corso Floro di Luino e Varese.

Grazie al settore “Gusta” che, nonostante le previsioni meteo sono arrivati ad offrire le loro prelibatezze: Associazione Terra e Mani per la varietà dei prodotti, Azienda agricola Mirtilli al Volo di Cristina Guggiroli, Azienda agricola Il Vallone, Azienda Agricola Vampari, Azienda Agricola Le ginestre di Peruzzo Simona, Azienda Agricola “In silvis” di Silvano Tomasetto.

Un grazie speciale a tutte le associazioni presenti con i propri stand: La Croce Rossa sempre in prima linea, l’associazione Artisti in Movimento che con la propria arte ha colorato via Comi e in particolare al pittore Giangi che ha donato un quadro alla Nuova Pro Loco città di Luino; GIM Progetti ODV, ANFFAS, Banca del Tempo, Dimensione Animale, Tavolo per il Clima, AISU ed Utòpia.

Grazie ai commercianti di via Felice Cavallotti per mettersi sempre in gioco con la voglia forte di inventare ed aderire a proposte ed iniziative per la strada più storica e bella di Luino.

Grazie al patrocinio di Comune di Luino, Agenzia Formativa provincia di Varese e Comunità montana Valli del Verbano presenti con le guardie ecologiche volontarie (GEV Lombardia). Il comune si ringrazia anche per la collaborazione attiva e la presenza del progetto Città dei bambini.

Un grazie va all’illusionista Bruno Cipressa che ha portato un po’ di magia in Via Sereni.

Un grazie va anche alla polizia locale di Luino, sempre attiva e presente nelle manifestazioni.

Grazie a Volo service di Fabio Volentieri per aver allietato le giornate con la musica durante le due giornate.

Grazie al direttivo operativo della Nuova Pro Loco per la “maratona” di questi due giorni mettendo a disposizione tempo e impegno per la buona riuscita di questo primo evento. Contagiosa e preziosa la presenza di molti giovani che hanno partecipato attivamente, dando una mano ai laboratori per bambini, al servizio fotografico, a dare informazioni sul percorso. questo è lo spirito della nuova pro loco: avvicinare i giovani affinchè facciano la propria parte per valorizzare il territorio in cui vivono.

La Nuova Pro Loco città di Luino è molto soddisfatta della buona riuscita dell’evento speransosa che la prossima edizione della festa di Primavera sia più ricca di partecipanti e che il tempo sia dalla loro parte.

Un momento toccante quello del contributo donato dalla famiglia di Andrea Rossi, al quale, il direttivo ha deciso di consegnare prossimamente la tessera come socio onorario intestata proprio al nostro amato concittadino. Dalla Presidente e tutto il direttivo un enorme e sentito grazie di cuore.