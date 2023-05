Obiettivo Italia: i fotoclub ritraggono gli italiani oggi

Come sono gli italiani oggi? Risponde – nei giorni 6 e 7 maggio – un censimento molto particolare: Obiettivo Italia è un censimento fotografico, ritratti di italiani presi in un giorno di weekend, in questa primavera 2023.

Una bella idea della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, insieme a chi – da quasi 100 anni – censisce gli italiani, ovvero l’Istat. Duecento i fotoclub e circoli fotografici coinvolti, in duecento città e paesi italiani.

In provincia di Varese unico fotoclub aderente Il Sestante di Gallarate, che sabato 6 maggio ha allestito il suo set alla galleria La Crocetta in piazza Libertà, portando poi davanti alla macchina fotografica famiglie, persone in giro per lo shopping, ragazzi.

Il fotografo incaricato è stato Sergio Scandroglio, socio del fotoclub. Ogni persona ha firmato anche una liberatoria sull’uso dell’immagine, in prospettiva di una mostra dedicata che si attende a fine anno.

Accanto al modulo della liberatoria, anche un breve, vero questionario di censimento, a cui rispondere con riferimento a questo momento storico, questo maggio 2023.