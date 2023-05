Olgiate Olona, rubate quasi tutte le trappole anti-mosche alla Balina. Richiusa: “Incivili”

Le prime giornate calde hanno riproposto il problema delle mosche nel quartiere Balina di Olgiate Olona. L’amministrazione comunale, conscia del problema che ogni anno si ripresenta, ha cercato di giocare d’anticipo facendo posizionare numerose trappole per mitigare il fenomeno, in tutta la zona. Nei giorni scorsi qualcuno ne ha fatte sparire 18 su 22 di quelle che erano state posizionate tutte intorno ad una nota azienda olgiatese che molti in paese reputano essere la causa del problema.

Residenti della Balina reclusi per un problema peggiorato da siccità e aumento delle temperature

Il problema mosche questi ultimi 2 anni ha avuto una criticità ulteriore, un’estate molto calda e un inverno 2021/22 con assenza di pioggia e gelate che normalmente neutralizzavano le larve degli insetti. La scorsa estate, infatti, gli sgradevoli insetti si sono moltiplicati a dismisura e, nonostante gli interventi di demuscazione in alcune zone del paese, il problema ha accompagnato i residenti per tutta la stagione calda.

La risposta dell’amministrazione di Olgiate Olona

Spiega l’assessore all’Ambiente Leonardo Richiusa: «Quest’anno il nostro ufficio tecnico ha allertato Ats per tempo ed è stato aperto un tavolo tecnico. Lo scorso 23 febbraio, coinvolgendo ATS, polizia locale e la nostra società di disinfestazione che ha presentato un progetto di demuscazione per quell’area, noi abbiamo predisposto un’ordinanza più restrittiva relativa alla prevenzione di infestazione muscina (mosche), controllata e approvata da Ats ed è stata emanata immediatamente».

Trappole posizionate ad aprile

Un’attenzione particolare è stata posta a quei terreni sempre in quella zona, avvisando i proprietari di non scaricare materiale che può provocare l’insorgenza di insetti. Il comune, ad aprile, con la sua società ha iniziato a deporre le trappole intorno alle zone sensibili. A seguire è stata prevista un’assemblea pubblica portando a conoscenza della cittadinanza la situazione completa nelle analisi e nei provvedimenti presi.

La scoperta del furto delle trappole

Il progetto del Comune prevede l’installazione di 40 trappole FLYREX NEW intorno all’area in oggetto. Nell’attesa delle autorizzazioni dei proprietari dei terreni privati si è partiti con una prima fase di numero 20 trappole sulla aree pubbliche installata lo scorso 11 aprile: «Nella mattina del 15 maggio a seguito di un sopralluogo, il responsabile della ditta Archimede con il nostro tecnico comunale veniva riscontrata la mancanza di 18 delle 22 trappole installate, comprese le trappole numero 21-22 poste su aree recintate private» – spiega Richiusa sconsolato.

Indagini in corso per risalire ai responsabili

E prosegue: «Questo è un atto increscioso non da paese civile, stiamo cercando di porre rimedio ad una situazione critica e avvengono atti di questo genere. Non sappiamo cosa pensare, nonostante l’entità del furto in questi giorni stiamo riposizionando nuove trappole perché deve proseguire il monitoraggio. Si precisa che le uniche che non sono state sottratte sono quelle contrassegnate con i numeri 1-9-10 e 12».

Naturalmente l’amministrazione ha fatto denuncia alla Polizia locale che sta facendo le dovute indagini. In questi giorni la cittadinanza sarà avvisata dell’incontro pubblico con i vari tecnici per portare a conoscenza della cittadinanza i vari provvedimenti.

