Oltre 10 auto vandalizzate a Luino in centro nella notte, indagini di polizia locale e carabinieri

Un fatto gravissimo che ha svegliato la città sul lago nel giorno di mercato nel peggiore dei modi: più di 10 auto sono state vandalizzate nel centro storico a Luino: vetri rotti, danni alla carrozzeria, in totale l’ammontare è di svariate migliaia di euro.

Veicoli presi a caso e danneggiati con una scia che va dalla via Mazzini dove i vigili del fuoco nella notte sono dovuti intervenire per un’auto in fiamme, poi veicoli danneggiati in via Sbarra nel parcheggio dietro al vecchio cinema, e in Via Pellegrini.

Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati i proprietari dei veicoli che hanno sporto denuncia e avvertito il locale comando di polizia locale che sotto la direzione del commissario Elvira Ippoliti si è subito messa al lavoro assieme ai carabinieri del Radiomoile e della Stazione di Luino che sono sulle tracce dei vandali visionando un corposo monte ore di telecamere di videosorveglianza per stringere il più possibile il cerchio attorno ai responsabili.

In un video girato da un lettore di Varesenews la sorpresa che si trasforma in rabbia per l’accaduto: le auto appaiono decimate, prese a caso e colpite per il gusto di infrangere vetri. Amaro il commento: «Posso solo dire che Luino tra risse e aggressioni in stazione, musica a volume altissimo urla schiamazzi nella zona movida sta diventando invivibile».

Il lettore si riferisce ai gravi casi di cronaca avvenuti soprattutto nella zona delle Stazioni (diversa da quella in cui sono da registrarsi i vandalismi di stanotte) con ragazzini che hanno partecipato ad una rissa con vetri rotti e fibbie delle cinture fatte roteare come un’arma, intemperanze e aggressioni nei riguardi del personale di servizio negli autobus di linea, incendi per sbandati che dormono all’interno dei locali deposito delle stazioni e ultimo l’episodio di aggressione ai danni di un sessantenne a cena, ferito da un gruppo di minori per aver chiesto loro di comportarsi in maniera educata in un locale pubblico.