Oltre 74.000 presenze per la tappa del Giro d’Italia a Cassano Magnago

Grande soddisfazione per i risultati della tappa di Cassano Magnago del Giro d’Italia. I primi dati pervenuti dello studio in corso di sviluppo e analisi del Comitato tappa di Cassano Magnago parlano di oltre 74.000 presenze complessive in città dalle 8 alle 18 di sabato 20 maggio con un tempo media di permanenza di 3 ore e mezza. Il picco massimo di presenze contemporanee nella fascia oraria 16.30/17.30 è stato pari 58.000 e concentrate nei 3 km precedenti l’arrivo della tappa e nell’anello centrale chiuso al traffico veicolare.

Per i dati sull’impatto economico locale e sovra comunale, come spiega Nicola Poliseno Presidente Comitato tappa di Cassano Magnago, bisogna attendere almeno 3 giorni ma il grande sforzo organizzativo ha portato già importanti risultati .