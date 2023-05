Oltre un miliardo di euro l’impatto economico di Poste Italiane al nord

Quando si parla di pubblica amministrazione non si considera quasi mai l’impatto economico positivo che genera. Nel caso di Poste italiane oltre a generare ritorni diretti e strettamente legati all’attività economica del gruppo, richiede l’acquisto di beni e servizi prodotti da altre imprese (impatti indiretti) e permette alle famiglie del personale impiegato in tutta la catena di fornitura di acquistare a loro volta nuovi beni e servizi (impatti indotti).

In provincia di Varese la rete fisica di Poste italiane può contare su 176 uffici postali, 120 ATM Postamat, 15 Centri di Distribuzione e 234 Punto Poste. In particolare, l’attività svolta in provincia di Varese, che danno lavoro a circa 1200 dipendenti.

Nelle regioni del Nord-Ovest, ovvero Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle D’Aosta, Poste Italiane ha generato nel 2022 impatti indiretti per oltre 1 miliardo e 140 milioni di prodotto interno lordo, 15.600 mila posti di lavoro e 491 milioni di euro di reddito distribuiti ai lavoratori impiegati nel sistema economico.

Nel complesso, a livello nazionale, Poste Italiane nel 2022 ha generato impatti sul Paese in termini di Prodotto interno lordo (PIL) per un valore complessivo di 12,9 miliardi di euro e, sostenendo un totale di circa 181 mila posti di lavoro, ha contribuito alle entrate della pubblica amministrazione con circa 2,1 miliardi di euro in termini di gettito fiscale.