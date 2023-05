Open day senologico per le donne della Polizia di Stato

Nel mese in cui si celebra la giornata internazionale degli infermieri OPI Varese in stretta collaborazione con l’Associazione CAOS, ASST dei Sette Laghi/SSD Breast Unit da uno stimolo di SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) realizza un OPEN DAY di visite senologiche gratuite , dedicato alla sensibilizzazione alla prevenzione del tumore alla mammella, per le donne della Polizia di Stato. Un evento che rappresenta pienamente come, partendo dalla politica, professionisti, ASST, cittadini e terzo settore possono realizzare concretamente la Riforma Socio Sanitaria Lombarda , dando input lungimiranti in una logica di integrazione tra Ospedale e Territorio, nella promozione del welfare community.

Se ne parlerà con i principali stakeholder dell’universo Salute, sabato 20 maggio alle ore 9.30, presso la sede OPI Varese , Viale Borri 209.

Saranno presenti:

Emanuele Monti, Presidente Commissione Welfare Regione Lombardia

Aurelio Filippini, Presidente OPI Varese

Francesca Rovera , Responsabile SSD Breast Unit ASST Sette Laghi

Corrado Chiappa, Senologo ASST Sette Laghi

Sabrina Boldini Coordinatrice Breast Unit ASST Sette Laghi

Cristian Sternativo segretario regionale Sindacato Autonomo Polizia di Stato

Adele Patrini, Presidente Associazione CAOS e Delegato FAVO Lombardia