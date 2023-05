Openjobmetis a Bologna per provare a dipingere l’ultima opera d’arte

Libera da impegni e obblighi di classifica, dopo avere assicurato la salvezza con la vittoria su Scafati, la più bella Openjobmetis degli ultimi dieci anni prova a mettere la ciliegina sulla torta alla propria stagione. Domenica 7 maggio, ore 18, i biancorossi saranno il test più probante per la Virtus Bologna che si appresta a disputare quei playoff sfuggiti alla squadra di Matt Brase solo per la tremenda penalizzazione di 11 punti inflitta dalla giustizia FIP.

I bolognesi di Sergio Scariolo hanno verosimilmente perso il primato al termine della regular season con la sconfitta in volata a Treviso ma cercheranno il successo nell’ultimo turno per provare ad approfittare di un eventuale passo falso di Milano (in casa contro Sassari). Per Varese il match appare molto difficile, anche perché alla Segafredo Arena non ci saranno né Jaron Johnson – il guaio muscolare non gli consente di giocare – né Justin Reyes. Il nazionale portoricano è stato eroico nel giocare con Scafati, ma sarebbe inutile chiedergli un ulteriore sacrificio per una partita senza obiettivi concreti: meglio che curi il ginocchio con attenzione.

Spazio dunque di nuovo a Giancarlo Ferrero in quintetto base e a Nicolò Virginio di rincora, anche se tutti gli occhi saranno puntati su Colbey Ross che sta inseguendo il titolo di MVP della Serie A dopo aver colto quello di miglior giocatore del mese di aprile e dopo aver messo a segno una storica “tripla doppia” contro la Givova. Di fronte il mago del Colorado troverà anche Milos Teodosic che dovrebbe giocare per rodare condizione (e formazione) in vista dei playoff. Un banco di prova notevole per Ross che poi troverà le “grinfie” di un difensore di vaglia come Alessandro Pajola. Al 99% per Colbey sarà l’ultima partita in maglia Openjobmetis e proverà a lasciare il segno anche a Bologna.

I VERDETTI DA EMETTERE

L’ultimo turno, intanto, ha ancora parecchi verdetti da dare al campionato. Detto del primo posto in bilico tra Olimpia e Virtus con Milano favorita, sono da assegnare alcune posizioni e l’ultima partecipante ai playoff. Pesaro (ospita Tortona) pare in crisi ma può ancora beffare Brescia (che va a Scafati) sul filo di lana mentre Brindisi (in casa con Trieste) è già sicura di essere tra le prime otto. Queste ultime due gare sono decisive in chiave salvezza: con giuliani e campani sono in corsa anche Napoli (a Verona contro la Tezenis già retrocessa) e Reggio Emilia (in casa con Trento). Se la Unahotels perde è spacciata, se vince è quasi salva.

La partita di Bologna sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale con un live già a disposizione dei lettori, offerto da Confident, da Finazzi Serramenti, da Quality Sport&Rehab e da Nicora Gioielleria. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico (per votare cliccate sui pulsanti “vote” al di sotto del nome delle squadre nella intestazione) pre-partita. Per intervenire potete utilizzare la chat che si apre all’interno dell’articolo (per gli smartphone: cliccate sul tasto tondo blu con dentro un fumetto) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione, vi consigliamo di cliccare qui.

CLASSIFICA (dopo 29 giornate)

Milano, V. Bologna 44; Tortona 36; Sassari 34; Venezia 32; Trento 30; Brindisi, Brescia 28; Pesaro 26; Treviso 24; VARESE* 23; Trieste, Scafati, Napoli 22; Reggio Emilia 20; Verona 18.

* -11 punti