Opere Pnrr a Busto Arsizio, a che punto siamo? Se ne parla in commissione

Il sindaco Emanuele Antonelli ha interpellato il governo circa la possibilità di prorogare alcuni termini relativi alla opere finanziate e da finanziare con i fondi del PNRR. Questa scelta preoccupa le opposizioni che sostengono di non conoscere quale sia l’esatto avanzamento delle procedure opera per opera e soprattutto quali siano eventualmente i motivi delle difficoltà e dei ritardi.

Considerato il dibattito aperto a livello nazionale, che potrebbe preludere anche allo stralcio di alcune opere, i consiglieri dei gruppi di minoranza chiedono di conoscere i tempi che realisticamente potranno essere garantiti e quali misure eventualmente il Comune dovrà assumere. Il tema verrà discusso nella commissione consiliare che si terrà domani, giovedì.

I consiglieri dei gruppi di minoranza chiedono di conoscere lo stato del procedimento delle singole opere finanziate o finanziabili con fondi del PNRR. In particolare se le scadenze previste dal cronoprogramma oggetto della convenzione tra Comune e Ministero delle infrastrutture, definite nel marzo del 2022, siano state rispettate

Chiedono se l’opera “Borri funzioni pubbliche” sia giunta al progetto definitivo previsto al 31 maggio, come da cronoprogramma; se le procedure per l’opera “Borri Housing Sociale”, che prevedono la pubblicazione del Bando di Gara alla fine di febbraio 2023, possano garantire la data del 15 giugno per il progetto definitivo; se le procedure per l’area Conventino siano giunte alla fase dell’aggiudicazione, prevista tra il marzo del 2023 e fine maggio 2023; qual è lo stato di avanzamento del progetto di fattibilità tecnico economica per l’ex-presidio militare (Via Roma), previsto alla fine di marzo 2023; se possano essere assicurati i tempi per Billa Bossi (Radetzsky) il cui cronoprogramma prevede la pubblicazione del bando di gara entro il 30 aprile; in quale fase operativa sia il bando di gara per le vecchie carceri austro-ungariche, la cui pubblicazione è prevista dal cronoprogramma entro la fine del mese di marzo.

Il tempo stringe ma se ne parlerà domani, giovedì, in commissione.