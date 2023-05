Palazzo Pirelli celebra Luigi Ganna, il primo vincitore del Giro d’Italia

Nell’anno del 140° anniversario dalla nascita di Luigi Ganna, Palazzo Pirelli rende omaggio al campione e imprenditore, vincitore della prima edizione del Giro d’Italia nel 1909, con alcune iniziative che verranno presentate mercoledì 31 maggio in una conferenza stampa introdotta dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e con la partecipazione di Vincenzo Nibali, vincitore di un Tour de France e due Giri d’Italia e sportivo sempre amato dagli appassionati.

Per l’occasione il Museo Nicolis di Verona (che custodisce un enorme patrimonio di bici, auto e moto d’epoca) esporrà due modelli storici: la Ganna del Giro d’Italia 1923 e la Ganna da corsa del 1938, due testimonianze dell’attività imprenditoriale che il campione seppe avviare con successo nel campo ciclistico e motociclistico. I modelli verranno presentati dalla Presidente del Museo Silvia Nicolis.

Renderà omaggio al campione anche Stefania Bardelli, giornalista, autrice del volume “40,405”, che ricorda nel titolo il primato dell’ora stabilito da Ganna nel 1908 e che ripercorre vita, carriera agonistica e storia imprenditoriale del campione nato a Induno Olona (Varese) il 1° dicembre 1883.

Sono previsti gli interventi del Vice Presidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino, di Graziella Marzoli, nipote di Luigi Ganna, di Maurizio Tortosa, assessore allo sport del Comune di Induno Olona, di Mario Lanzafame, ex corridore del Velo Club Varese Ganna. Al giornalista Alessandro Brambilla il compito di coordinare la conferenza stampa. L’appuntamento è per mercoledì 31 maggio alle ore 10.30 presso la Sala Gonfalone (1° piano) di Palazzo Pirelli- ingresso via Filzi 22.