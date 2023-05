Palazzo Verbania gremito per i 75 anni del Cai Luino

Il Cai Luino compie 75 anni e per l’occasione ha organizzato, venerdì 28 aprile a Palazzo Verbania, una serata volta a ripercorrere tutte le attività promosse in questi anni.

Un evento che ha visto la partecipazione di numerose persone, fra cui il presidente Cai Luino Adriano Rinaldin, il Coro Città di Luino, gli assessori luinesi Ivan Martinelli e Serena Botta, la Vicepresidente Cai Nazionale Laura Colombo e il Presidente Cai Lombardia Emilio Aldeghi.

Ad aprire l’evento è stato il professor Maurizio Miozzi con la presentazione di tutte le attività portate avanti dal Cai in questi 75 anni con impegno, dedizione e passione, svolgendo sempre un un ruolo centrale nella promozione della montagna e delle attività ad essa correlate.

«Auguri a questo Cai di Luino che compie 75 anni, ma ne dimostra come un giovanotto di 20– ha detto il sindaco di Mesenzana Alberto Rossi, lì in rappresentanza della Comunità Montana Valli del Verbano -. Mi auguro di cuore che la vostra attività possa continuare ancora per altri 75 anni».

Grandi emozioni anche per la Vicepresidente Nazionale Laura Colombo che, unendosi agli auguri del sindaco Rossi, si è detta contenta di vedere quante attività in questi anni il Cai Luino è riuscito a portare avanti: «La vostra storia racchiude tutte le diverse sfaccettature dell’associazione, e non posso che ringraziarvi per l’invito».

«Dopo aver visto la presentazione del Cai Luino, mi sono chiesto se stiamo festeggiando i 75 o i 175 anni di questa associazione, considerando le molte attività che avete portato avanti – ha aggiunto il Presidente Cai Lombardia Emilio Aldeghi -. Spero che queste attività, nate in passato, possano continuare a svilupparsi in modo significativo, perché la continuità è fondamentale per avere un impatto duraturo. Penso che sarebbe importante portare queste emozioni ai giovani, coinvolgendoli in un’attività che potrebbe essere diversa da quelle che loro immaginano. Noi anziani dobbiamo anche riconoscere che il concetto di associazione sta cambiando e probabilmente non si tratta più solo di avere tanti soci, ma di diversificare le attività che facciamo in montagna, come ad esempio la mountain bike, le corse in montagna o i cammini. In questo modo, possiamo costruire un Cai ordinato, bello e soprattutto adatto ai giovani».

Il Cai Luino, come ha tenuto in ultimo a sottolineare l’assessore Martinelli, è una delle associazioni più antiche e prestigiose del territorio: «Una realtà che non ha mai mollato la “presa” nel corso degli anni, dimostrando sempre attenzione, passione, condivisione e impegno nella sua missione».

Valori, che sono sempre stati alla base delle numerose attività promosse dall’associazione, come testimoniato dalla sua lunga e ricca storia, venerdì rappresentata da Giancarlo Colla, l’unico socio-fondatore ancora in vita, il quale è stato premiato con una targa in cristallo in riconoscimento del suo lungo e prezioso contributo all’associazione.

A chiudere la serata è stata la presentazione del fitto programma – costruito appositamente dalla realtà luinese per celebrare i suoi 75 anni con la comunità – di incontri, eventi e mostre fotografiche che si terranno da qui al 21 dicembre (visionabile cliccando qui)