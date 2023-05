Papà al tappeto ad Azzate è uno spazio dedicato al lato maschile della genitorialità

Dall’idea maturata durante la Festa della mamma al debutto scoppiettante dello scorso 22 aprile, torna domenica 20 maggio alle ore 10 Papà al tappeto, la nuova iniziativa delle Mamme in cerchio riservata al lato maschile della genitorialità: uno spazio di gioco dedicato, per divertirsi con i figli e con altri papà.

Papà al tappeto è uno spazio di incontro, di gioco e confronto riservato a papà e figli di età indicativamente non superiore ai 6 anni. Un’iniziativa ad accesso libero e gratuito, un appuntamento fisso, ogni terzo sabato del mese, dalle ore 10 alle 12 nella sede di via Volta 44 delle Mamme in Cerchio.

A dare il via all’iniziativa un gruppo di papà (tra cui un educatore) animati dalla voglia di condividere un’esperienza nuova nuova e, diciamo la verità insolita, che ha il merito di restituire ai papà un momento autonomo, riservato e privilegiato di gioco con i propri bimbi, e allo stesso tempo libera per una mezza mattinata le mamme che a loro volta avranno qualche momento tutto per loro.