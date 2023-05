Papa Francesco nomina monsignor Michele Di Tolve vescovo ausiliare della diocesi di Roma

Il Santo Padre, Papa Francesco, ha eletto all’episcopato mons. Michele Di Tolve, chiamandolo ad essere Vescovo ausiliare della Diocesi di Roma. Mons. Di Tolve, nato a Milano nel 1963 e ordinato sacerdote nel 1989, è attualmente parroco di S. Giovanni Battista a Rho (Mi) e di S. Ambrogio ad Nemus a Passirana Milanese di Rho (Mi).

Dal 2014 al 2020 è stato Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano e in precedenza, tra i vari incarichi, Responsabile del Servizio diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica e Responsabile del Servizio per la Pastorale Scolastica. «La Chiesa ambrosiana – dichiara l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini – è lieta e onorata dell’attenzione del Santo Padre e di poter offrire alla Diocesi di Roma un collaboratore apprezzato, dedicato, generoso».

Mons. Di Tolve sarà consacrato vescovo a Milano, in Duomo, sabato 2 settembre alle ore 10.30.