Papà Gianpietro Ghidini incontra gli studenti dell’Icc di Mornago

“Lasciami Volare” è il titolo dell’incontro che papà Gianpietro avrà con i ragazzi dell’ICC di Mornago il 16 maggio. Giampiero Ghidini è il presidente dell’Associazione PesciolinoRosso, un’associazione nata in seguito alla scomparsa del figlio Ema e a supporto dei giovani. In questi anni, infatti, il PesciolinoRosso è diventata il luogo dove si condividono riflessioni su temi come l’adolescenza, il futuro, la scuola e ovviamente il rapporto tra genitori e figli.

Durante gli incontri, nelle scuole, negli oratori, nei teatri, le parole di papà Gianpietro hanno una carica comunicativa inimmaginabile e rendono evidente il desiderio di un padre di donare la vita ai giovani, a tutti i giovani che vogliono vivere e iniziare ad apprezzare la vita nella sua interezza e capire quali sono i loro sogni vedendo la scuola come un’occasione per acquisire consapevolezza che li farà diventare adulti.

I temi trattati da papà Gianpietro sono quelli relativi ai valori della vita, all’importanza delle relazioni ma anche alle dipendenze da droghe, alcol, smartphone…temi che ben si inseriscono nel progetto di sensibilizzazione dei giovani alle attuali problematiche sociali ed esistenziali.

Già a febbraio è stato promosso un incontro con l’avvocato Amato sulla nomofobia e un bel gruppo di giovani ha partecipato con grande attenzione. Ed ora il Comune di Mornago si è attivato con l’Associazione PesciolinoRosso e coinvolgendo i comuni di Sumirago e di Casale Litta per offrire ai ragazzi delle classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo un importante momento di riflessione. – “Organizzare questo evento è motivo di grande soddisfazione perché più di un centinaio di ragazzi e i loro docenti potranno vivere un’occasione particolarmente interessante e riflessiva – sostiene il Sindaco Tamborini. “L’iniziativa è stata proposta al Dirigente Scolastico dott. Marotto ancora prima di Natale e ci si è attivati anche con il gruppo degli Alpini di Mornago, della Pro Loco di Sumirago e dei Mattedecasà di Casale Litta oltre che con i Comuni per giungere alla definizione della data e di tutti gli aspetti organizzativi.

«Ma ne vale la pena!- conferma l’assessore Bea Giovanna – perché siamo certi che momenti come questi inducono alla riflessione sul valore della vita e sicuramente il supporto dei docenti permetterà di rielaborare al meglio quanto ascoltato».

L’evento verrà realizzato il 16 maggio presso la palestra comunale di via Verdi dalle ore 10.30 alle ore 12 30.