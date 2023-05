Parco della Quercia rossa di Vedano Olona, il nome scelto dal consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Il nuovo Parco della Quercia Rossa, inaugurato sabato scorso a Vedano Olona dal sindaco Cristiano Citterio e dall’assessore all’Ambiente Giorgia Adamoli, è frutto di una serie di collaborazioni che si sono incrociate su quest’area di 6.000 metri quadri un tempo di pertinenza di una fabbrica dismessa da diversi anni. Collaborazioni che vanno dalla scuola alla presidenza del Consiglio dei ministri, passando per Regione Lombardia, con il coordinamento del Comune di Vedano Olona.

Galleria fotografica Il nuovo parco di Vedano Olona 4 di 10

Il parco deve il suo nome a un’idea degli studenti che fanno parte del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze dell’istituto comprensivo “Silvio Pellico”, che lo hanno scelto nell’ambito di un progetto portato avanti dall’Amministrazione comunale con la scuola e con il programma “Green school”. I ragazzi hanno scelto come simbolo del progetto questo albero che verrà piantumato nell’area insieme ad alcuni esemplari di acero rosso.

Tra le caratteristiche innovative del parco (che per questo ha ottenuto contributi della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero per la Disabilità e di Regione Lombardia per circa 45mila euro), la presenza di giochi inclusivi per offrire la fruibilità dell’area anche a bambini e cittadini con disabilità.

Interessante anche la genesi del parco, nato nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana dal Piano di governo del territorio del 2019 e previsto da una convenzione tra l’Amministrazione pubblica e i privati che hanno contribuito a parte dei lavori realizzati sull’area ex Fapi.

Il parco rientra anche nel piano della nuova toponomastica “al femminile”, voluta dall’Amministrazione. E’ infatti ubicato in via Alda Merini, una delle strade intitolate di recente col progetto Le Vie In Rosa, e sarà inserito nella toponamastica ufficiale durante l’estate (attualmente è ancora indicizzato in via Adua).

Ultimo collegamento: il progetto prevede anche l’inserimento del parco nella rete ciclo pedonale del comprensorio e quindi un suo ampliamento, con un collegamento in più per chi utilizza la bicicletta.

La posizione del Parco, oltre la stazione, è stata pensata e realizzata per bilanciare nell’assetto urbano del paese la presenza degli altri due parchi esistenti a Vedano, e per offrire uno spazio verde e fruibile anche ad altre zone più decentrate.