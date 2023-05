Partita vera da playoff, vince Legnano (86-82), ma applausi a Gallarate super

Legnano – Gallarate 86-82

Legnano: Leardini 11, Mazzantini 2, Sacchettini 12, Terenzi 6, Casini 16, Marino 19, Drocker 14, Antonietti 6, Cucchi, Amorelli, Nespoli, Ferrario. Coach, Eliantonio

Gallarate: Hidalgo 15, Gravaghi 4, Trentini 7, Antonelli 9, Calzavara 4, Filippi 13, Ielmini, De Bettin 20, Clerici, Bresolin, Passerini 10, Paparella. Coach Gambaro

Arbitri: Rodia di Avellino e Manco di San Giorgio a Cremano

Gara vera da playoff e risolta negli ultimi secondi, decisa da episodi che hanno portato Legnano a vincere una partita che l’ha visto sotto anche di 15 punti (29-44 al 17′). A Gallarate stava davvero riuscendo lo scherzetto di battere i Knights in casa loro. Differenza dei valori dettati dalla classifica che non si sono assolutamente visti. Anzi, la quinta squadra in classifica per i primi due quarti erano apparsi gli ospiti con percentuali nel tiro arrivati anche al 60%. Legnano ha avuto il merito di non abbattersi mai, nemmeno dopo l’infortunio che ha messo ko Mazzantini. Con certosina pazienza Casini e C. hanno ricucito lo svantaggio punto su punto, mentre Gallarate perdeva le energie e la brillantezza di inizio partita. La svolta all’inizio dell’ultimo quarto. Con un parziale di 11-3 Legnano ha effettuato il sorpasso e da lì il confronto è andato avanti punto a punto fino ai secondi finali in cui hanno fatto la differenza un paio di triple di Casini, qualche tiro libero sbagliato e qualche azione offensiva poco convinta di Gallarate. Mercoledì 17, sempre alle 20.30 e ancora al palaBorsani, gara2 per una rivincita particolarmente attesa.

Soddisfatto il presidente Tajana che ha festeggiato con il pubblico: «Complimenti a Gallarate. È stata una partita super e complimenti ai miei ragazzi, non era facile contro una Gallarate che ha fatto un inizio stellare. Portiamo a casa Gara1: un risultato importantissimo sotto il profilo psicologico. Adesso avanti così. Ringrazio anche il pubblico che, nonostante sia lunedì, è venuto a sostenerci. Vi aspettiamo mercoledì per Gara2».

Entusiasta il gm Basilico: «Da dirigente è da ex giocatore continuo a dire che nelle gare come queste che siano playoff o playin le distanze si annullano. In campo stasera i 18 punti di differenza tra noi e Gallarate sono spariti. È stata una sfida al cardiopalma. Complimenti a tutti. Di certo noi non possiamo permetterci di iniziare in maniera poco convincente come abbiamo fatto. Gara1 è nostra, ma ci aspetta una serie durissima. Resettiamo la testa e prepariamoci alla prossima».

Casini in lunetta a 10″ dalla fine: 86-82 time out ospiti e subito time out Legnano a 5″ dalla fine

31″ ala fine

Terenzi in lunetta 84-82

Filippi subisce fallo e va in lunetta Gravaghi 83-82

40″ alla fine palla a Gallarate

Casiniiiii 83-82

57″ alla fine

Time out Legnano sul 80-82

1’14” alla fine

39′ – Palla persa da Gallarate, ma Sacchettini sbaglia 78-79. Marino in lunetta 80-79

38′ – Sacchettini 78-76

37′ – 74-75, ospiti di nuovo avanti, Leardini 76-75. Antonelli in lunetta dopo una battaglia sotto canestro 76-76

36 – Sorpasso ospiti 70-73′ – Leardini 74-73

35′ – Passserini 69-68. Antonelli in lunetta 69-68

34′ – Drockerrrrrrrr sorpasso Legnano 66-64 e poi Marinooo 69-66

33′ – Drockerrr da… casa sua 63-64. Hidaldo di nuovo in lunetta 63-64

32′ – Antonietti 60-63. Hidalgo in lunetta 60-64

Terzo quarto: Legnano – Gallarate 58-63

29 – Time out Legnano sul 55-63

28′ – Casiniiii 55-59

27′ – Casini da sotto 52-57

26′ – Antonietti 50-57

25′ – Leardini da sotto 48-55

22′ – Ancora errori in attacco per Legnano: 41-50, Finalmente Casiniii 44-50 e poi Marino 46-50 (-4)

Secondo quarto: Legnano – Gallarate 39-45

19′ – Marino in lunetta 31-44. Marinooo 34-45. Infortunio a Mazzantini che esce portato a braccia

17′ – Time out ospiti. Come Legnano si avvicina, Gallarate riallunga 29-44 (-15)

16′ – Vantaggio Gallarate sempre in doppia cifra 27-39. Leardini 29-39 (-10)

15′ – Sacchettini da sotto 25-37

14′ – Drocker ancora 21-33. Sacchettini 23-35.

12′ – Drocker in slalom 19-33

Primo quarto: Legnano – Gallarate 17-31

8′ – Marino di nuovo in lunetta 11-23. Terenzi 13-13 e poi Leardini viene fermato fallosamente. Time out ospiti: 15-23 (-8)

7′ – Marino in lunetta con 3 tiri 6-19. Antonietti 9-23

6′ – Gallarate non sbaglia nulla, Legnano non ne fa una giusta 4-19 (-15)

3′ – Gallarate in fuga 0-10. Finalmente Casini 3-12

2′ – Primi punti per Gallarate 0-4. Legnano 0/3 dal campo.

Il calendario delle gare

Gara 1 – 15/05/2023 – ore 20.30 Palaborsani

Gara 2 – 17/05/2023 – ore 20.30 Palaborsani

Gara 3 – 20/05/2023 – ore 18.30 Palaessesolar

Gara 4* – 22/05/2023 – ore 20.30 Palaessesolar

Gara 5* – 24/05/2023 – ore 20.30 Palaborsani

*se necessaria

Questi i risultati, con non poche sorprese, del fine settimana pe le squadre del girone A

SEMIFINALI PLAYOFF SERIE B OLD WILD WEST 2023 – GARA 1 – DOMENICA 14 MAGGIO

TABELLONE 1

Maurelli Group Libertas Livorno-Rimadesio Desio 71-86 (Serie: 0-1 Desio)

Elachem Vigevano 1955-Rucker San Vendemiano 67-49 (Serie: 1-0 Vigevano)

TABELLONE 2

Agribertocchi Orzinuovi-Fabo Herons Montecatini 67-61 (Serie: 1-0 Orzinuovi)

Gemini Mestre-Unicusano Pielle Livorno 70-62 (Serie: 1-0 Mestre)

TURNO DI AMMISSIONE ALLA SERIE B NAZIONALE 2023/24 – GARA 1 – DOMENICA 14 MAGGIO

GIRONE A

Solbat Piombino-Mamy.eu Oleggio 66-68 (Serie: 0-1 Oleggio)

Gema Montecatini-Riso Scotti Pavia 93-98 (Serie: 0-1 Pavia)

Paffoni Omegna-LTC Group Sangiorgese Basket 83-72 (Serie: 1-0 Omegna)

Lunedì 15 – 3G Electronics Legnano-Esse Solar Gallarate