Patrini Malnate diretti nella capitale: prossimo avversario i Roma All Blinds

Va verso la fine la fase a gironi del campionato di baseball per ciechi. Per il terzultimo turno i Patrini Malnate affronteranno il viaggio verso la capitale per affrontare i Roma All Blinds al centro dell’Acqua Acetosa. Appuntamento per domenica 21 maggio (ore 11.00) per affrontare i capitolini che nell’ultima partita sono usciti sconfitti per mano dei Thurpos Cagliari in territorio sardo per 12-0.

I malnatesi arrivano invece dal netto 10-2 con il quale hanno superato la Fiorentina BXC a Seveso e hanno come obiettivo un’altra vittoria per mantenere l’imbattibilità e approcciare al meglio il finale di stagione.