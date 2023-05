Pellicini chiede spiegazioni al Comune: “Perché Luino ha abbandonato il cinema?”

L’ex sindaco di Luino e attuale consigliere comunale, nonché deputato alla Camera Andrea Pellicini, ha presentato un’interrogazione al Comune di Luino per chiedere spiegazioni sulla decisione di non mantenere aperto il Teatro Sociale della città anche come cinema.

Una riflessione motivata dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, in occasione della consegna dei David di Donatello, importante premio cinematografico italiano, ha rimarcato l’importanza delle sale cinematografiche per la difesa e lo sviluppo della cultura, elogiando gli operatori pubblici e privati che mantengono aperti i cinema in tutta Italia nonostante le difficoltà.