Pellicini: “Luino ha bisogno di credere nel futuro, area Ratti occasione unica”

«Il convegno di domani a Palazzo Verbania sulla storia del turismo a Luino e sul suo futuro è molto importante per la qualità dei relatori e soprattutto per il tema che affronta». Lo afferma l’onorevole Andrea Pellicini in merito all’incontro in programma per sabato a Luino.

«La nostra città ha bisogno di credere nel futuro e la trasformazione dell’area ex Ratti può essere un’occasione unica di rilancio di tutto il territorio. Questo fu almeno la ragione che nel marzo 2020 spinse l’amministrazione comunale da me guidata a modificare il piano del governo del territorio e quindi a trasformare l’area Ratti da sito internamente produttivo ad area a destinazione mista, con premialità aggiuntiva in caso di investimento nella realizzazione di uno o più alberghi».

«Sono certo che la società privata proprietaria dell’area avrà la possibilità di trovare investitori capaci e seri, che sappiano cogliere le potenzialità enormi del sito, unico per dimensioni e posizione sul lago Maggiore. Investimenti privati di questo tipo sposano totalmente la finalità pubblica del rilancio economico del territorio. Per questo gli enti preposti, dal Comune di Luino alla Regione, devono sostenere, oltre che condurre e regolare, questa opportunità di sviluppo. In ogni caso, domani si parlerà di un tema decisivo per Luino e per tutto il territorio circostante. Finalmente si cercherà di volare alto. Ne abbiamo bisogno», conclude Andrea Pellicini.