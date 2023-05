Pellicini su maternità surrogata: il parlamentare di Luino attacca le opposizioni

Il dibattito parlamentare come nel resto del Paese si infiamma sui temi etici e che fanno riferimento ai diritti civili. L’argomento è quello della maternità surrogata sul quale l’onorevole luinese di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini è intervenuto giovedì con una nota.

«Sul reato di maternità surrogata le opposizioni, quando parlano di diritti negati ai bambini, oppongono un falso problema. Come ho replicato ieri in Commissione Giustizia, i bambini hanno già tutti i diritti con la registrazione da parte del genitore biologico, mentre per il partner è la stessa Cassazione a indicare la strada da percorrere, che è quella dell’adozione in casi particolari».

«La trascrizione degli atti esteri», conclude Pellicini, «come dicono i giudici, oltre a legittimare di fatto una pratica costituente reato, realizzerebbe non l’interesse del bambino ma “quello degli adulti che aspirano ad avere un figlio a tutti i costi”. Ciò detto, abbiamo respinto con convinzione gli emendamenti delle opposizioni».