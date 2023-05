Pellicini sull’accordo fiscale Italia-Svizzera: “Finalmente lo Stato si occupa delle peculiarità di quest’area”

«Oggi con l’approvazione definitiva da parte del Senato, l’accordo fiscale tra Italia e Svizzera è legge. Nel percorso parlamentare è stato fatto un importante lavoro con l’introduzione dell’assegno di frontalierato destinato a coloro che rimarranno a lavorare presso le imprese site in Italia nei territori di confine. Per la prima volta, una legge dello Stato affronta le peculiarità di aree, come quelle del nord della provincia di Varese, di Como e di Sondrio, al fine di affrontare il problema della desertificazione produttiva».

Così l’onorevole Andrea Pellicini di Fratelli d’Italia, ex-sindaco di Luino, ha commentato il voto del Senato che mette un punto fermo, dopo tanto tempo, alla questione del frontalierato.

«Inoltre la legge introduce la possibilità per i frontalieri di lavorare da remoto fino al 40% dell’orario contrattuale. Viene così data una risposta importante alle esigenze di migliaia di persone in tema di qualità della vita. Va infine riconosciuto il merito al Presidente dell’associazione Comuni di Frontiera Massimo Mastromarino, Sindaco di Lavena Ponte Tresa, di aver ottenuto significativi vantaggi in termini di risorse che continueranno ad essere garantite ai Comuni della fascia di confine».