Per la Festa della Repubblica alla Galleria Boragno “Le mamme della Costituzione”

In occasione del 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, la Galleria Boragno ospiterà l’evento “Le mamme della Costituzione”.

Il programma:

– alle 16.30 Francesca Boragno e Laura Zaroli firmeranno congiuntamente la cartolina che sarà donata ai visitatori;

– alle 17 verrà osservato un minuto di raccoglimento per coloro che si immolarono per la causa della Repubblica;

– alle 17.15 sarà proiettato il documentario “Come eravamo 77 anni fa”, miscellanea degli avvenimenti che contrassegnarono la nascita della Repubblica italiana, per la regia di Francesco Gaeta, con un commento di Enzo Ciaraffa;

– alle 18.45, al termine della rievocazione, sarà donata ai partecipanti una copia della Costituzione originale firmata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.