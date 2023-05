Per l’omicidio della varesina Valentina di Mauro chiesti 15 anni di carcere nel processo a Como

Il vizio di mente sofferto dall’imputato che uccise con 59 coltellate la sua convivente, ha portato il pubblico ministero a chiedere nel processo per l’assassinio della ragazza varesina Valentina di Mauro la pena di 15 anni.

Una richiesta che non soddisfa le parti civili che nella discussione in corso a Como hanno contestato la valutazione contenuta nella perizia per quell’efferato delitto, perizia definita “non esaustiva” dagli avvocati varesini dei famigliari della vittima. La decisione della Corte è attesa per le 13.

La vicenda sebbene avvenuta in un Comune del Comasco colpì profondamente provincia di Varese con la quale Valentina di Mauro aveva mantenuto solidi legami. A quanto risultato anche dai primi rilievi nulla lasciava presagire quanto avvenuto in quel condominio di Cadorago nella notte del 24 luglio 2022 quando i carabinieri si affacciarono nell’appartamento chiamati dai vicini di casa, e si trovarono di fronte l’orrore.

Il compagno, Marco Campanaro, 37 anni venne subito arrestato e successivamente all’avvio dell’azione penale e durante la fase delle indagini preliminari sottoposto a incidente probatorio: si tratta di una perizia, un esame irripetibile che in questo caso aveva come obiettivo comprendere la tenuta mentale dell’uomo; gli esperti valutarono una parziale incapacità di intendere di volere, la pericolosità sociale, ma anche la capacità di stare in giudizio, e per la quale il suo caso è finito di diritto alla Corte d’Assise di Como, composta da due giudici togati e sei Popolari. Il difensore d’ufficio dell’imputato Paolo Battaglia ha rinunciato a sentire in dibattimento il professionista che ha stilato nei mesi scorsi la perizia, chiedendo al giudice di acquisire i soli atti del pubblico ministero Mariano Fadda.

In giudizio, coma parti civili ci sono la la sorella della vittima patrocinata dall’avvocato Corrado Viazzo e la collega, anch’essa del foro di Varese, Vera Dall’Osto per i genitori della ragazza uccisa a soli 33 anni.