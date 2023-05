Per salvare i piccioncini intrappolati chiamate i Vigili del Fuoco

Gentile direttore,

Scrivo in merito all’articolo sui piccoli di piccione imprigionati nel sottotetto di una casa di Cadegliano Viconago. La soluzione è contattare i Vigili del Fuoco che, per quel che so, sono tenuti a liberare gli animali. Li ho contattati spesso per vari specie di animali da recuperare e in varie situazioni. Comunque contattarli e chiedere info non costa niente e il loro intervento è gratuito ovviamente, anche se in molti non ne sono al corrente.

Se poi sono presenti dei nidi di rondoni, specie protetta (Convenzione di Berna, all. III); protetta (Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157), vanno assolutamente recuperati i piccoli e portati in un centro di recupero. Se nessuno ha modo di portare i piccoli in un centro di recupero dopo il salvataggio degli stessi, bisogna contattare dal lunedì al venerdì la polizia nucleo faunistico provinciale che sono autorizzati a portare i piccoli in un centro di recupero. I piccoli vanno nutriti con camole vive, bagnate nell’acqua, dall’alba al tramonto ogni mezz’ora o ora, evitando di strozzarli col cibo.

Non sono al corrente del cibo da dare ai piccoli di piccione, bisognerebbe contattare un centro di recupero per avere informazioni in merito e comunque consiglio di contattarli anche per maggiori info per i piccoli di rondone.

Ricordando una cosa molto importante, la legge 157/92, prevede che gli animali selvatici non possono essere tenuti in casa per più di 24 ore se no scatta la multa per detenzione…quindi prima si raggiunge il centro di recupero meglio è per tutti.

I centri di recupero sono aperti 365 giorni l’anno e sono a Magenta La Fagiana della Lipu e a Vanzago il Cras del WWF…gli orari dovrebbero essere tra le 10 e le 17, ma sui siti troveranno le informazioni.

Spero di poter essere stata un minimo di aiuto e che possiate girare le informazioni a questa persona che vi ha scritto.