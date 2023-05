Per salvare un anziano caduto in casa a Milano i vigili del fuoco si calano dal piano superiore

In una mattinata movimentata, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un’azione di soccorso a un anziano caduto nella sua abitazione, situata in Via Mameli a Milano.

L’incidente è avvenuto questa mattina, precisamente alle ore 7:20, quando l’anziano residente al secondo piano è incappato in un incidente domestico. Non è stato possibile accedere alla sua abitazione attraverso le normali vie di accesso.

La peculiarità dell’intervento ha richiesto ai soccorritori di attuare una manovra SAF, una tecnica di soccorso ad alto fattore di adattabilità e sicurezza, che ha consentito ai Vigili del Fuoco di accedere all’abitazione calandosi dal piano superiore.

Il soccorso, che ha avuto esito positivo, è stato attuato con la massima professionalità e tempestività, dimostrando ancora una volta la competenza e l’adeguata preparazione dei servizi di emergenza varesini. L’uomo, una volta raggiunto, ha rifiutato il ricovero.