Per una pulizia più profonda delle strade di Varese arrivano i divieti di sosta notturni

A Milano sono un’abitudine da decenni, a Varese arrivano come una sperimentazione per garantire un maggior decoro sulle strade della città: in alcune zone del centro, di Biumo e di Belforte dal 5 giugno arriva il divieto di sosta notturno per permettere ai mezzi della ditta Sangalli una pulizia delle strade più approfondita. Si tratta per ora solo di una sperimentazione, fissata in 4 mesi, che impegnerà le strade coinvolte una volta al mese.

«Quella della pulizia delle strade e in generale del decoro urbano è un percorso: che non si ottiene in poco tempo, ma attraverso migliorie costanti – Spiega l’assessora all’ambiente Nicoletta San Martino – E una di queste è la pulizia strade con divieto di sosta: avverrà una volta al mese, in un preciso numero di strade, e permetterà una pulizia approfondita».

La ditta Sangalli, nelle vie interessate, metterà cartelli di allerta del divieto di sosta – che presumibilmente sarà dalle 4 alle 8 del giorno in cui la via è coinvolta – 48 ore prima, rimuovendoli poi dopo pulizia: manca solo l’ordinanza, in arrivo, della polizia locale. Dopodichè la campagna verrà segnalata tramite i mezzi di informazione, sul sito di Sangalli (Dove già ora è possibile verificare, come succede con i giorni di raccolta della differenziata, quando passano a pulire la via), con il contributo delle Gev tramite le caselle postali, e poi nei consigli di quartiere.

«Il nostro ruolo è marginale in questa questione, ci limitiamo a definire le norme di comportamento, ma lavoriamo tutti insieme per migliorare un servizio che già esiste – spiega l’assessore a Sicurezza e Polizia Locale Raffaele Catalano – A tutti piace una città pulita, ma è importante sottolineare che il decoro urbano passa anche attraverso il coinvolgimento del cittadino».

Raffaele Catalano e Nicoletta San Martino

Alla fine dei 4 mesi di sperimentazione: «Tireremo le conseguenze e vedremo come proseguire» ha concluso San Martino.

VEDI LA TABELLA DELLE STRADE INTERESSATE