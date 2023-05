Piazza Duomo sold-out per il concerto di Radio Italia

Piazza Duomo sold-out a un’ora prima dall’inizio per “Radio Italia live – Il Concerto”, il grande evento di Radio Italia solomusicaitaliana che come ogni anno ha scaldato Milano: una maratona musicale che ha rianimato tutta la città regalando al pubblico emozioni indimenticabili.

Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, per tre ore ininterrotte di show condotto da LucaBizzarri e Paolo Kessisoglu. Ad aprire le danze gli Articolo 31, poi in ordine Colapesce Dimartino, ErosRamazzotti, Elodie, Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Achille Lauro, Tananai, Lazza, Tiziano Ferro in chiusura, a cui la piazza ha dedicato un vero e proprio tributo alla carriera. Pop, rap, hit, ballate e ritmi scatenati: un evento inclusivo, capace di coinvolgere e emozionare il grande pubblico. A raccogliere le emozioni degli artisti ManolaMoslehi, e quelle del pubblico Daniela Cappelletti. Radio Italia Live – Il Concerto è stato trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, Radio Italia Trend e in streaming audio/video su Radioitalia.it. In contemporanea è andato su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 e ha registrato ottimi ascolti, a cui vanno sommati i dati su Radio Italia Tv e piattaforme. Anche sui social un boom di contenuti #rillive che ha invaso ogni tipo di piattaforma, raggiungendo la prima posizione tra le tendenze di Twitter Italia.