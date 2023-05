Piccoli e grandi progetti per Sangiano: “Bilancio solido, pensiamo al domani”

Il sindaco Matteo Marchesi annuncia un bilancio solido per il suo comune. Durante l’ultimo consiglio comunale la giunta ha approvato il rendiconto di bilancio e il consuntivo previsionale. «Ereditiamo una situazione molto solida con più di 700 mila euro di avanzo, una parte è vincolata ma una parte l’abbiamo maturata nel 2022 durante il nostro mandato. Siamo stati prudenti, ma ora il nostro obbiettivo è quello di spendere le risorse nel miglior modo possibile, per farle ritornare ai cittadini sotto forma di servizio». Spazio quindi ai progetti, a partire da quelli di rifacimenti dell’area verde di Villa Fantoni, fino alle asfaltature per le quali sono stati previsti 25mila euro di spesa.

Poi, la giunta guidata da Matteo Marchesi si è mossa in modo oculato, pensando ad evitare spesa extra ai cittadini e su progetti e investimenti per il futuro. «Abbiamo un bilancio solido e anche nella previsione siamo stati molto prudenti, garantendo delle entrate che andremo sempre a spendere per il comune. L’avanzo 2022 verrà investito nel decoro urbano, nella vigilanza e nella segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. Inoltre, abbiamo avuto anche un grosso aiuto dal recupero delle tasse pregresse e non pagate. Grazie a questo bilancio manterremo gli stessi impegni dei servizi scolastici e del sociale».

Scelta dell’amministrazione inoltre, è stata quella di «aumentare l’addizionale Irpef dello 0,1 % ma di non aumentare la Tari, nonostante i costi e l’inflazione hanno portato i costi di smaltimento di oltre il 10% con un artificio. Questo per evitare degli aumenti ai cittadini. Speriamo l’anno prossimo di poterci giostrare ed evitare ancora gli aumenti e che il mercato vada in una dimensione di riduzione dei costi in modo da essere in controtendenza rispetto agli altri comuni del territorio».

Tra le novità da segnalare: il concorso per assumere una figura di ragionerie e l’introduzione di un nuovo vigile. Inoltre, verrà riaperto il campo sportivo chiuso da tre anni a causa di alcuni contenzioni tra la vecchia gestione e l’amministrazione. «Ora cerchiamo un gestore, i ricavi verranno reinvestiti in manutenzione», sottolinea Marchesi.