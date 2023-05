Piede d’Oro, appuntamento a Cocquio Trevisago con la Camminiamo Insieme

Dopo una settimana di pausa, è di nuovo il momento del circuito podistico del Piede d’Oro che domenica 28 maggio vedrà la disputa della “Camminiamo Insieme” di Cocquio Trevisago. Un appuntamento classico – è la 18a edizione – e particolare perché viene organizzato in collaborazione e a favore della Fondazione Sacra Famiglia che ha sede proprio a Cocquio.

Rispetto agli anni precedenti, l’istituto non potrà essere sede di partenza e arrivo a causa delle normative sanitarie in vigore; gli organizzatori hanno quindi scelto di fare base nella frazione di Caldana e più precisamente all’attrezzato “Parco Clivio” di via Broglio dove il ritrovo per i partecipanti sarà aperto dalle 8 del mattino.

Il percorso è disegnato tra le strade di Caldana e Cerro: i concorrenti del “lungo” dovranno affrontare due tornate (poco più di 4 chilometri ciascuna) per un totale di 8,5 chilometri. Il ridotto invece conta un solo giro mentre il “minigiro” per gli under 10 sarà di circa 500 metri. I primi a partire (ore 8,45) saranno i bambini del minigiro mentre tutti gli altri scatteranno alle 9 in punto.

L’iscrizione alla “Camminiamo Insieme” costa 5 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini e il ricavato sarà devoluto proprio alla Sacra Famiglia. L’obiettivo è quello di contribuire all’acquisto di una K-bike da escursionismo che potrà essere utilizzata da persone con disabilità. Da anni il circuito del Piede d’Oro è vicino alla realtà di Cocquio e la sostiene attraverso l’impegno dei propri iscritti.

PIEDE D’ORO 2023 – IL CALENDARIO

19 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Vincitori: M. Belluschi | F. Canale)

26 marzo: Malgesso – Corri con Lidio (M. Borgnolo | F. Bianchi)

02 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (M. Belluschi | F. Bianchi)

23 aprile: Brebbia – Stramulino (M. Belluschi | F. Bianchi)

07 maggio: Malnate – Città di Malnate (M. Borgnolo | F. Canale)

14 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (L. Ferraro | M. Menegotto)

28 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

10 giugno: Brenno di Arcisate – Brennight (serale)

25 giugno: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

17 settembre: Mustonate di Varese

8 ottobre: Varese

15 ottobre: Cardana di Besozzo

22 ottobre: Cavaria con Premezzo – C.C. dei 7 Campanili