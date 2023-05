Piede d’Oro: Ferraro e Menegotto battono tutti sul percorso di Castiglione Olona

Per la prima volta in questa stagione, Lorenzo Ferraro e Martina Menegotto vincono una prova del Piede d’Oro, la 14a Athlon Run – Trofeo Antonello Mirandola) disputata domenica 14 a Castiglione Olona con partenza e arrivo nella suggestiva cornice del Parco Monteruzzo.

Il portacolori della Arsaghese si è imposto sul percorso di 9,8 chilometri completando la propria prova nel tempo di 36.03, con un buon vantaggio sul sempre valido Fernando Coltro (Valbossa), medaglia d’argento di giornata in 37.48 e abile a precedere di un soffio il terzo classificato, Matteo Malatrasi (Attiva Salute, 37.52). Alle loro spalle si sono quindi piazzati Dario Perri (Atl. Malnate) in 38.21, Alberto Rossi (Arsaghese) in 39.28 e Sandro Ferrazzo (Casorate) che ha chiuso la Top6 in 40.06.

Nella classifica femminile svetta invece Martina Menegotto che solo la scorsa settimana a Malnate aveva chiuso al secondo posto: 44.13 per lei, oltre un minuto di vantaggio su Sofia Barbetta (Valbossa), seconda con un discreto margine sull’accoppiata dei Runner Varese formata da Sabrina Gussoni (46.06) e Paola Turriziani (46.34). A seguire Elisabetta De Zulian (Arcisate, 47.00) e Loredana Strozzi (47.28).

La sesta tappa stagionale del circuito podistico varesotto ha richiamato a Castiglione Olona ben 460 partecipanti, quasi 200 dei quali concorrenti alle classifiche del Piede d’Oro. La gara organizzata dalla Athlon Runners prevedeva una prima parte scorrevole su asfalto, una mista con anche sterrato e bosco e un’ultima frazione che dapprima era disegnata sulla ciclabile dell’Olona ma che nel finale era resa difficile da un chilometro tutto in salita.

Dopo Castiglione Olona, la “carovana” del Piede d’Oro resterà ferma per una domenica ma tornerà a fine mese – domenica 28 – in quel di Cocquio Trevisago dove sarà in programma la “Camminiamo Insieme” in collaborazione dell’Istituto Sacra Famiglia. Una tappa con notevoli spunti di interesse, non solo sportivi.

PIEDE D’ORO 2023 – IL CALENDARIO

19 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Vincitori: M. Belluschi | F. Canale)

26 marzo: Malgesso – Corri con Lidio (M. Borgnolo | F. Bianchi)

02 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (M. Belluschi | F. Bianchi)

23 aprile: Brebbia – Stramulino (M. Belluschi | F. Bianchi)

07 maggio: Malnate – Città di Malnate (M. Borgnolo | F. Canale)

14 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (L. Ferraro | M. Menegotto)

28 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

10 giugno: Brenno di Arcisate – Brennight (serale)

25 giugno: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

17 settembre: Mustonate di Varese

8 ottobre: Varese

15 ottobre: Cardana di Besozzo

22 ottobre: Cavaria con Premezzo – C.C. dei 7 Campanili