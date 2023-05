Pier Vittorio Buffa presenta al Verbania di Luino “La Casa dell’uva fragola”

Il romanzo racconta una storia lunga centocinquanta anni, che ha come sfondo il paesino di Castello Cabiaglio, nelle valli varesine. Appuntamento per martedì 16 maggio

L’atteso appuntamento con l’autore e giornalista Pier Vittorio Buffa è alle porte: martedì 16 maggio a Palazzo Verbania di Luino si terrà la presentazione del suo nuovo romanzo “La Casa dell’uva fragola”, ambientato fra il suggestivo e poco lontano paese di Castello Cabiaglio e la città di Varese.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere meglio l’autore e scoprire il suo ultimo lavoro, che ha già suscitato grande interesse tra il pubblico varesino e gallaratese.

IL LIBRO

Questa casa è qualcosa di più delle sue mura. È la nostra storia, sono le vite passate e future.

Tra Varese e il lago Maggiore, a Castello Cabiaglio, che una volta si chiamava soltanto Cabiaglio, c’è un grande portone verde, il portone della Casa dell’uva fragola. Ernesta, Francesca ed Ezechiella sono le donne che hanno vissuto nelle sue stanze e nel suo giardino. Quadri, mobili, fiori, alberi raccontano le loro storie. Quella di Francesca innamorata di un uomo che è stato al fianco di Garibaldi. Quella di Ezechiella che sposa Giovanni per amore, anche se forse non lo ha mai confessato nemmeno a se stessa, mette al mondo sette figli e guarda Ernesto, il suo primogenito, partire volontario per la Grande Guerra. E, prima di tutte, Ernesta, forte e volitiva, che nella casa ha lasciato un’impronta che durerà nei secoli. La Casa dell’uva fragola, dove tutto sembra iniziare e tutto finire, ha molto da narrare e molte nuove vite da veder sbocciare. Per salvare quella dimora e i tanti ricordi che contiene, si sarà disposti a tutto. Pier Vittorio Buffa racconta la + storia di una famiglia tra le guerre d’Indipendenza e la Seconda guerra mondiale, con intensità e precisione. Da un lato la vita al fronte, vista con lo sguardo disincantato di chi di guerra ha già scritto e studiato tanto, dall’altro la lunga attesa di chi resta a casa, scruta la porta aspettando notizie, trema per l’arrivo del postino. Di chi ha, comunque, un disperato bisogno di amore. Poi le feste e la mondanità, le nascite e i matrimoni che si alternano a scelte decisive e coraggiose, a momenti drammatici che segneranno per sempre la famiglia. Mentre la pianta dell’uva fragola è sempre lì, con la sua vitalità, i suoi colori, i suoi profumi.

