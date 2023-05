Pietre d’inciampo e uno spettacolo per ricordare i deportati della Ercole Comerio nei lager

La posa delle pietre d’inciampo avverrà alle 11 al parco Comerio. Alle 21 a Castellanza spettacolo tra danza, musica e storia per ricordare cosa avvenne 79 anni fa

Per ricordare il 79esimo anniversario della deportazione della Commissione Interna della Ercole Comerio l’Anpi e l’associazione Noi della Comerio Ercole 1885, in collaborazione con il liceo Candiani Bausch e gli Istituti Superiori Olga Fiorini, organizzano due appuntamenti: la posa delle pietre d’inciampo al parco Comerio di Busto Arsizio e una serata tra danza, arte e storia al teatro di via Dante a Castellanza.

La posa delle pietre avverrà venerdì 5 maggio alle 11. L’evento è a cura della Associazione Noi della Ercole Comerio 1885, del Liceo Artistico-Coreutico-Musicale Candiani/Bausch e degli Istituti Superiori Olga Fiorini con testi di Ernesto Speroni.

Alle 21, invece, ci si sposterà a Castellanza per l’evento a teatro con la lettura tratta dalla testimonianza “Liberazione di Mauthausen e Gusen nel racconto del sergente Albert J. Kosiek”. Ad eseguirela sarà la classe 5° Scienze umane – Istituti Superiori Olga Fiorini con i docenti che hanno collaborato: Laura Santaterra, Irene Pellegatta e Martina Gallazzi.

A seguire l’esibizione di alunni del liceo musicale Bausch coordinati dai professori Luca Difato, Mauro Quattrociocchi, Florian Del Core, Marco Radaelli e dalla prof.ssa Stefania Vietri che accompagneranno gli alunni del liceo coreutico Bausch su coreografie del prof. Francesco Posa e della prof.ssa Ilaria De Santis.

Gli studenti hanno collaborato anche all’allestimento scenografico con i ritratti della Classe 4F indirizzo figurativo del liceo Candiani, coordinati dalle prof.sse Carmen De Metrio, Luigina Rosati, Stefania Cattaneo. Grafica a cura della Prof.ssa Alessia Recupero.

L’oratore ufficiale sarà il professor Robertino Ghiringhelli mentre la ballerina Luciana Savignano sarà la madrina della serata. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per info visita il sito: www.noidellacomerioercole1885.org.