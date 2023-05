“Pillole di Cartabia“, a Varese tocca alle novità in materia di diritto di famiglia ed esecuzioni

Dopo l’evento dello scorso fine settimana lunedì 15 maggio 2023, si svolgerà a Varese un evento di grande importanza presso la Scuola Forense in Viale Milano 13. Il convegno, intitolato “Novità in materia di diritto di famiglia ed esecuzioni“, è programmato dalle 14:30 alle 18:30 e3d è la seconda parte di quelle “Pillole di Cartabia” – incontro legato alla riforma della Giustizia che prende il nome della Guardasigilli varesina – che ha segnato il tutto esaurito, il 5 maggio scorso.

Il convegno vedrà la partecipazione di illustri esperti del settore, tra cui la dott.ssa Flaminia D’Angelo, Magistrato della 2° Sezione Civile del Tribunale di Varese, che affronterà temi legati alle procedure esecutive e alla riforma, novità sulla formula esecutiva e la vendita diretta.

La dott.ssa Elena Fumagalli, Magistrato e Presidente della 1° Sezione Civile del Tribunale di Varese, discuterà questioni controverse in materia di redazione del ricorso in materia di famiglia, allegazione documenti, novità in materia di separazione/divorzio e cumulo delle domande.

Il convegno vedrà anche gli interventi dell’avv. Silvia Bianchi, Presidente della Camera Civile di Varese, e dell’Avv. Massimiliano Bina, Docente Università Insubria e SFV, che affronteranno rispettivamente tematiche relative alle criticità applicative e ai profili di deontologia.

La Dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice, Magistrato della 1° Sezione Civile del Tribunale di Varese, porterà la sua esperienza sulle novità in materia di violenza domestica e ordini di protezione.

Infine, l’Avv. Elisabetta Brusa, Presidente dell’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Varese, offrirà le sue “Riflessioni a margine” sulla tematica.

Il convegno prevede la partecipazione in presenza fino a un massimo di 100 posti, suddivisi tra due aule, una delle quali ospiterà i relatori. Le iscrizioni sono aperte a partire dalle 12:30 del 26 aprile 2023, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla piattaforma SFERA.

La partecipazione all’evento darà diritto al riconoscimento di 3 crediti formativi in materia non obbligatoria, contribuendo all’arricchimento del percorso professionale dei partecipanti.

Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti i professionisti del settore legale, per aggiornarsi sulle ultime novità in materia di diritto di famiglia ed esecuzioni, ma anche per confrontarsi con colleghi e esperti del settore.