Piogge e pompe guaste, ancora bloccato il sottopasso della 336 tra Cardano e Gallarate

Con la pioggia caduta a metà giornata di venerdì si è nuovamente allagato il sottopasso sotto la superstrada 336 di Malpensa in fondo a viale Schuster, confine tra Gallarate e Cardano al Campo.

Il manufatto si era riempito già nel pomeriggio di giovedì, in corrispondenza del violento temporale intorno alle 17 (nella foto, inviata da un lettore). Protezione Civile e Polizia Locale di Gallarate erano state subito mobilitate in fondo, per garantire la sicurezza del sottopasso e per svuotarlo poi dall’acqua, con l’uso di apposite idrovore e tubo che scaricava nel vicino torrente Arno.

Tornato transitabile giovedì sera, il sottopasso si è nuovamente allagato a seguito delle piogge nella giornata di venerdì: il problema è infatti legato ad un guasto delle pompe che normalmente aspirano e pompano via l’acqua. In attesa dell’intervento dell’Anas – proprietaria dell’infrastruttura – la Protezione Civile sta garantendo la chiusura del manufatto.