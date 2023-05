Più di 150 studenti per “Como città creativa Unesco”, la giornata finale all’Università dell’Insubria

Oltre 150 studenti hanno partecipato all’iniziativa “Como città creativa Unesco“, un programma che ha creato sinergie concrete con i poli formativi e gli istituti scolastici della provincia di Como, coinvolgendo i ragazzi come parte attiva per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio.

Venerdì 26 maggio, dalle 10 alle 13 nella sede dell’Università dell’Insubria, la giornata conclusiva del progetto.

«Per la Città Creativa i giovani sono una parte importante della cittadinanza attiva, e per questo hanno e devono avere un ruolo centrale – spiegano i promotori dell’iniziativa – Va sottolineato che nella visione delle Nazioni Unite e di Unesco i giovani sono spesso considerati “changemakers” perché hanno la capacità di generare cambiamenti significativi nella società attraverso leve quali la creatività, l’innovazione e lo spirito d’iniziativa. Per questo nel 2022 a Como è stato ideato il programma “Changemakers per Como Città Creativa Unesco” che intende focalizzarsi sui giovani studenti come attori del cambiamento».

A seguito del percorso di formazione dedicato agli SDGs dell’Agenda 2030 e alla mission Unesco, gli studenti hanno collaborato in team dedicandosi alla sperimentazione creativa. Il programma, proposto da Fondazione Alessandro Volta con il sostegno della Fondazione Provinciale per la Comunità Comasca, è un programma educational dedicato alle scuole secondarie superiori della provincia di Como, che si concentra sull’educazione allo sviluppo sostenibile e offre laboratori creativi e partecipativi per i giovani studenti delle scuole del territorio.

La giornata conclusiva del programma si svolgerà ai chiostri di S. Abbondio dell’Università degli Studi dell’Insubria e avrà l’obiettivo di creare un dialogo virtuoso, incoraggiando l’avvicinamento degli studenti al mondo Accademico, nell’ottica di consolidare il polo della Formazione di riferimento per Como città creativa Unesco.

«Gli obiettivi del programma sono fornire agli studenti le competenze e le conoscenze necessarie per contribuire allo Sviluppo Sostenibile – spiega Claudia Striato, direttrice della Fondazione Volta – In particolare trasmettendo i principi cardine di Unesco, focalizzando l’attenzione sugli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sulla Rete internazionale Città Creative Unesco, e sulle linee del piano d’azione di Como Città Creativa Unesco; coinvolgere le scuole e gli studenti interessati in laboratori interdisciplinari per l’esplorazione e la sperimentazione creativa; valorizzare gli studenti come parte della cittadinanza attiva” – e tramite tutti questi passi – “è stato possibile costituire quello che abbiamo chiamato “Changemakers Team”, ossia uno spazio di incontro e confronto “tra pari” sui temi della sostenibilità, animato dai giovani che continuerà ad essere attivo anche dopo la conclusione del progetto».

Alla mattinata – a invito – parteciperanno Luca Levrini, presidente della Fondazione Alessandro Volta; Angelo Porro, presidente della Fondazione Comunità Comasca e Marco Bussetti, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale

Modera l’incontro Claudia Striato, direttrice della Fondazione Alessandro Volta.