Play-in per la B Nazionale: Legnano ad un passo dal chiudere la serie contro Gallarate

Quarantotto ore dopo Legnano e Gallarate sono tornate in campo al Pala Borsani di Castellanza per i Play-in della B Nazionale. A spuntarla con fatica sono stati i padroni di casa 89-76. Rispetto alla prima gara i Knights hanno dovuto fare a meno di Mazzantini, mentre i gallaratesi hanno schierato Antonelli anche se non è al 100% perchè troppo importante la sua presenza nell’economia di Gallarate. Ora un paio di giorni per ricaricare le pile. Poi le due sfidanti si ritroveranno di nuovo sabato alle 18.30, ma questa volta al Pala Esse Solar di Gallarate. Qui Legnano avrà la possibilità di chiudere la serie, oppure Gallarate riuscirà a riaprirla.

Tutto uguale…anche la partenza di Gara2 assomiglia sinistramente a quello di Gara1 (finita 86-82): 0-7 per Gallarate e scheletri spolverati negli armadi legnanesi. Fortunatamente Marino, Sacchettini e Leardini azzerano quasi subito il vantaggio ospite e da lì inizia una nuova partita. Gara 2 è finita 89-76 e i migliori in campo sono stati Marino (23 punti, 3 rimbalzi e 6 assist) e Casini (18 punti, 66% da 3 e 3 assist). Entrambi hanno fatto pensare in campo la loro esperienza annullando l’anagrafe che li posiziona come giocatori più anziani.

Gara2: Legnano – Gallarate 89-76

Legnano: Leardini 14, Mazzantini, Sacchettini 14, Terenzi 7, Casini 18, Marino 23, Drocker 9, Antonietti 4, Cucchi, Amorelli, Nespoli, Ferrario

Gallarate: Hidalgo 20 , Gravaghi 7, Trentini 2, Antonelli 21, Calzavara 2, Filippi 6, Ielmini 3, De Bettin 12, Clerici 3, Bresolin, Passerini, Paparella

