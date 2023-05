Pluripregiudicato tenta la fuga dalla Polizia Locale a Busto Arsizio durante un controllo: arrestato

Nella serata di mercoledì 3 maggio, nell’ambito delle attività straordinarie del progetto “Stazione Sicure”, finalizzato a incrementare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, si è verificato un episodio di fuga nei pressi della stazione Nord. Una pattuglia della Polizia Locale ha intimato l’alt a uno scooter, successivamente risultato rubato, con a bordo due individui, uno dei quali non indossava il casco.

Il conducente dello scooter, invece di fermarsi, ha deciso di darsi alla fuga. Inseguiti dalla Polizia Locale, i due soggetti hanno abbandonato il mezzo e hanno proseguito la fuga a piedi. Uno dei fuggitivi è stato successivamente fermato e bloccato in piazzale Alcide De Gasperi.

Dopo ulteriori accertamenti effettuati presso il Commissariato di Polizia, è emerso che l’uomo fermato, identificato come M.A., aveva numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona. Inoltre, era destinatario di un ordine di cattura. M.A. è stato denunciato per ricettazione, poiché lo scooter risultava rubato, e per falsa dichiarazione all’autorità, in quanto aveva fornito un falso nome durante le procedure di identificazione.

Il pluripregiudicato è stato quindi condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria di Busto Arsizio, dove dovrà scontare una pena di reclusione di 10 anni, 20 giorni, oltre all’arresto di 8 mesi e 20 giorni.