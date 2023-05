Poker di medaglie agli Europei di Bled per il remo del Varesotto

È mancato – per questa volta – un titolo continentale, ma il canottaggio del Varesotto torna da Bled con un nuovo carico di metalli preziosi. Agli Europei disputati in Slovenia nel fine settimana sono stati ben quattro gli atleti della nostra provincia a calcare il podio e a contribuire in modo pesante al medagliere dell’Italia.

LE MEDAGLIE

Il risultato più rilevante è arrivato dal doppio leggero maschile, la barca che fu di Elia Luini: Gabriel Soares, brasiliano d’origine ma varesotto d’adozione ha centrato la medaglia d’argento insieme al sardo Stefano Oppo. Solo la barca svizzera è riuscita a contenere l’ottima seconda metà di gara degli azzurri e il loro tentativo di rimonta: Soares e Oppo mettono quindi una forte candidatura per essere i titolari in una specialità ricca di uomini di alto profilo. «C’è tanta scelta per formare un grande doppio – conferma Soares – oltre a Pietro (Ruta) ai box e Niels Torre in singolo c’è anche Patrick Rocek. Abbiamo una bella squadra e ci sono tante opzioni per il futuro, speriamo ci diano fiducia, oggi abbiamo vinto un bell’argento ma vogliamo di più, non ci basta». (in alto da sin.: Oppo e Soares | foto: M. Perna/Canottaggio.org)

Un’altra grande certezza per l’Italia è Nicolò Carucci, portacolori delle Fiamme Oro e della Canottieri Gavirate. Carucci ha gareggiato sul quattro di coppia di cui ormai è titolare e si è messo al collo un bronzo prezioso insieme a Panizza, Chiumento e Gentili cui va aggiunto Venier che ha remato nei primi turni. Peccato per i soli 34 centesimi che hanno diviso l’Italia dall’argento andato all’Olanda nel rush finale; titolo alla Polonia.

Sempre la “solita” Canottieri Gavirate ha fornito alla Nazionale due componenti dell’otto femminile che ha centrato il bronzo. Si tratta di Linda De Filippis e di Alice Codato che hanno gareggiato sull’ammiraglia capace di andare sul podio: è solo la seconda medaglia dell’otto donne nella storia degli Europei, il precedente risaliva a Varese 2012.

I PIAZZAMENTI

In finale, a Bled, è andato anche l’otto maschile con l’angerese Davide Verità a bordo: gli azzurri hanno concluso in quinta posizione, la stessa nella quale si sono trovati lungo tutta la regata.

Non è andata in finale A, invece, Federica Cesarini: l’olimpionica “orfana” della compagna di doppio pesi leggeri Valentina Rodini ha remato insieme alla torinese Silvia Crosio. La barca azzurra, in fase di rodaggio, è rimasta fuori dalla gara per le medaglie ma ha dato un bel segnale vincendo la finale B per un settimo posto che deve essere un punto di partenza per la Coppa del Mondo a Varese.

La spedizione varesotta si è completata, infine, con i piazzamenti di Giovanni Codato (nono nel due senza dopo aver disputato la semifinale) e di Paolo Covini (ottavo nel quattro senza), entrambi della Canottieri Gavirate.