Polemica tra Centro destra per Venegono e Con Senso Civico sui dati dei contributi di Regione Lombardia

Si alzano i toni del confronto elettorale a Venegono Superiore. Dopo la pubblicazione da parte del candidato sindaco di Con Senso Civico Fabiano Lorenzin di una serie di dati relativi ai fondi erogati da Regione Lombardia al Comune di Venegono Superiore, arriva la risposta del Centro Destra, che attualmente guida l’amministrazione e che candida Maria Luisa Limido.

“Il candidato sindaco Lorenzin ha pubblicato sui social un grafico senza citarne la fonte, utilizzato solo per attaccare l’Amministrazione in modo strumentale e offensivo – scrive il Centro destra – Il senso civico che sbandierano è ben lontano dal vero senso civico che ciascuno di noi, che vuole impegnarsi per la comunità, dovrebbe avere ovvero: la conoscenza e le capacità necessarie per poter partecipare alla vita politica e sociale. Al fine di fare chiarezza ci limitiamo a far presente che l’amministrazione di centro destra al governo del paese dal 2013, in questi ultimi 5 anni ha ricevuto circa 1,2 milioni di euro di contributi per investimenti di cui circa 800 mila euro da Regione Lombardia. Infatti sono stati spesi in opere circa 6,0 milioni di euro. Le opere sono state realizzate senza contrarre mutui; infatti l’indebitamento pro capite da 238 euro del 2018 è sceso a 138 euro nel 2022, e l’incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti è del 1,06%. Inoltre il Comune di Venegono Superiore risulta beneficiario di un contributo di oltre un milione di euro per completare i lavori di antisismica ed efficientamento delle nostre scuole; bando regionale a cui il comune ha partecipato risultando 4* nella graduatoria regionale”.

“Per chi avesse voglia di leggere un po’ di numeri ufficiali la lista rimandiamo alla relazione di fine mandato del sindaco. Corre anche l’obbligo di comunicare che tutti i progetti riferiti alla nuova infrastruttura informatica sono stati già predisposti dagli uffici e già finanziati dal Pnrr per oltre 400 mila euro, e nella seconda metà del 2023 saranno avviati dagli uffici.Questa amministrazione ha chiuso il suo mandato rinnovando tutto il parco auto comunale: sono in consegna 3 nuovi automezzi ibridi ed un’auto attrezzata per il trasporto dei disabili; acquisti finanziati a novembre 2022 e aggiudicati a dicembre 2022. Chiunque si appresterà a governare il Comune dovrà dimostrare nei fatti conoscenze, competenze e concretezza. I finanziamenti ad oggi assegnati anche dal Pnrr e che vedranno la loro realizzazione nei prossimi anni, hanno bisogno di amministratori capaci e anche rispettosi della struttura amministrativa, non certo dei cialtroni capaci solo di offendere e motivati solo da rivendicazioni personali”, conclude il Centro destra per Venegono.

“La campagna diffamatoria elettorale del nostro avversario principale entra nel vivo… ma noi non abbiamo nulla da temere perché le bugie hanno sempre le gambe corte e non arriveranno al 14 maggio – ribatte Con Senso Civico, la lista civica che sostiene Lorenzin – Il nostro avversario vuole la fonte? Pensavamo ne fosse a conoscenza ma non è così, ad ogni buon conto, eccola: basta cercare sul sito di Regione Lombardia, i dati sono pubblici e loro evidentemente nemmeno lo sanno”.