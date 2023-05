Polo per l’infanzia 0 – 6 San Fermo: aperto il bando per la progettazione e l’esecuzione dei lavori

E’ online il bando per affidare la progettazione esecutiva, il coordinamento e la realizzazione degli interventi del Polo per l’infanzia 0-6 a San Fermo. Il termine per presentare le offerte è il 15 giugno alle ore 12.00.

Il nuovo polo per l’infanzia è uno degli interventi che verranno realizzati a Varese grazie ai fondi del PNRR, con un finanziamento di 3 milioni di euro dai fondi europei Next Generation Eu, a cui si aggiunge un co-finanziamento del Comune di Varese, per un valore complessivo dell’opera di 4,5 milioni di euro. Un intervento essenziale per la città, con un’attenzione alle nuove generazioni, per gli aspetti educativi e formativi. L’opera inoltre è in connessione con l’intervento che porterà alla realizzazione del nuovo polo scolastico sportivo di San Fermo, per una rigenerazione dell’intero quartiere.

Il progetto prevede la ricostruzione e riqualificazione totale dell’edificio scolastico, che sarà articolato su più livelli e che potrà ospitare fino a 78 bambini su una superficie di circa 900 mq. Un intervento che pone l’accento anche sugli aspetti ambientali, privilegiando materiali sostenibili e con la realizzazione di una copertura di oltre 150 pannelli fotovoltaici, per un’autonomia energetica della struttura.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Varese.