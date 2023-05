Premiati i più meritevoli tra i 180 studenti che hanno partecipato al corso di cultura aeronautica

In occasione dell’anniversario dei Cento anni dell’Aeronautica, 180 studenti delle scuole varesine hanno partecipato al corso di cultura aeronautica organizzato dall’Aeronautica Militare. Un attività che ha visto i ragazzi anche protagonisti di un volo speciale a bordo di un Siai U-208.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 maggio, presso il Salone Estense del Palazzo Comunale, si è tenuta la premiazione dei giovani piloti valutati come più meritevoli, dei quali, i primi due classificati avranno la possibilità di partecipare allo stage che si terrà Guidonia a fine agosto. Tutti i ragazzi che hanno partecipato al corso hanno poi ricevuto l’attestato di partecipazione al corso, che per per il futuro, va a sommarsi come punteggio di merito per concorsi di aeronautica.

I PREMIATI:

Bardelli Nicolò, Liceo Scientifico Ferraris

Grosso Margherita, Liceo Scientifico Ferraris

Miotti Beatrice, IPC Einaudi

Malnati Veronica, Liceo Scientifico Ferraris

Bossi Riccardo Andrea, Liceo Scientifico Ferrairs

Lusetti Matteo, Daverio

Carminati Silvia, Liceo Scientifico Ferraris

Valvano Maria Laura, Liceo Artistico Frattini

Tamborini Luca, Liceo Scientifico Ferraris

Velati Christoph Karol, Liceo Classico Cairoli

Corsini Laura, Liceo Manzoni

Franzini Massimiliano, Liceo Scientifico Ferraris

Genoni Simone, ISIS Newton