Premio Rosa Camuna di Regione Lombardia, i ringraziamenti di Mauro della Porta Raffo

C’è anche il nome di Mauro della Porta Raffo tra quelli scelti da Regione Lombardia per la La Rosa Camuna, la più alta onorificenza lombarda.

Definito uno dei più qualificati esperti a livello internazionale di storia politica degli Stati Uniti e presidente onorario della Fondazione Italia USA, a della Porta Raffo è stato assegnato il premio speciale per la cultura e l’attualità.

Il varesino ha promosso iniziative culturali di altissimo profilo e ha incontrato personalità di spicco della cultura, del giornalismo e dello spettacolo conducendo dibattiti e conversazioni sempre stimolanti e spesso provocatorie. «È un premio che mi fa molto piacere ricevere – dichiara della Porta Raffo -. Ricordo in questo momento che all’origine di tutto sono le due righe che Giuliano Ferrara scrisse a fine agosto 1996 dopo avere pubblicato la mia lettera al pressoché neonato Foglio che concludeva dandogli dell’ignorante come ignoranti erano per Oscar Wilde i giornalisti dei suoi tempi. Due cosiffatte righe:

“Lei merita una rubrica. Ci sta?” Il successivo 5 settembre uscivano le prime Pignolerie».

La cerimonia si terrà il prossimo 27 maggio alle ore 18.30, nell’auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia. Insieme a lui verrà premiato un’altra eccellenza varesina, l’O.V.S. Villella S.r.l. di Sesto Calende, fondata nel 1975 e che si è sempre distinta per l’elevato grado di affidabilità, i livelli qualitativi e la solida struttura produttiva dell’azienda.

Infine, Regione Lombardia assegnerà La Rosa Camuna anche a Bobo Maroni , l‘esponente politico varesino della Lega, scomparso all’età di 67 anni il 22 novembre dell’anno scorso.