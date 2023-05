Prende il via in questi giorni la terza edizione del progetto Mentoring for Managers del Gruppo Minerva di Federmanager Varese

Prende il via in questi giorni la terza edizione del progetto Mentoring for Managers, un’iniziativa voluta e sviluppata dal Gruppo Minerva di Federmanager Varese e adottata da molti Gruppi Minerva provinciali, per aiutare donne lavoratrici ad affrontare, mettere a fuoco e cercare di superare momenti di difficoltà, anche personali, che possano influire sulla vita lavorativa e la professione.

“Nella maggior parte delle sezioni territoriali di Federmanager è presente un Gruppo Minerva, riservato alle donne e istituito con l’obiettivo formale di promuovere la parità di genere. Anche la nostra città può vantare il suo, nato alla fine del 2020, e da allora costantemente impegnato in iniziative volte a favorire le professionalità femminili “commenta Laura Aspesi, facente parte del Direttivo di Federmanager Varese e coordinatrice della locale sezione del Gruppo Minerva.

Ad assumere il ruolo di Mentor quest’anno vi saranno solo donne, professioniste di altissimo livello, associate a Federmanager, che ricoprono o hanno ricoperto varie funzioni aziendali in diversi settori industriali e che hanno dato la disponibilità ad offrire sei ore ciascuna del proprio tempo da distribuire nell’arco di due mesi circa. Una preziosa esperienza professionale e umana che verrà messa a disposizione, gratuitamente, a chi ne vorrà fare richiesta.

Iniziativa di altrettanta importanza è l’attività di Role Modelling che da quest’anno verrà rivolta agli studenti e studentesse di 4’ e 5’ anno delle scuole superiori al fine di portare testimonianze concrete dal mondo del lavoro, sostenendo il merito attraverso messaggi positivi di incoraggiamento. Anche in questo caso l’esperienza maturata dalle professioniste verrà messa a disposizione degli studenti e studentesse privilegiando alcuni temi specifici, tra cui:

Contenuti professionali e percorso di carriera con esempi positivi di percorsi di carriera al femminile;

Spunti di riflessioni per proiettare correttamente gli studenti e studentesse in un mondo che non conoscono;

Valenza positiva del percorso di carriera verso “competitività” e orientamento al miglioramento piuttosto che al semplice risultato;

Declinazione delle soft skills in un contesto aziendale.

Il primo intervento pilota sarà tenuto il 06 giugno 2023 da Silvia Montalbetti e Raffaella Baiardi presso il Liceo delle Scienze Umane di Gallarate. Vi aspettiamo numerose per popolare il calendario degli interventi per l’anno scolastico 2023/2024.

Ultimo ma non ultimo, Women on Board, un progetto al 2’ anno di realizzazione e in partenza su tutto il territorio nazionale, che ha intercettato il desiderio delle donne del territorio di accrescere in competenza per giocare un ruolo più consapevole nei Consigli di Amministrazione.

Come ci spiega Raffaella Baiardi: “Il percorso, 14 incontri formativi in presenza e online da maggio a ottobre 2023, mira a dare maggiori strumenti operativi, in maniera pragmatica, con l’obiettivo di creare una short list delle partecipanti da mettere a disposizione di Aziende Pubbliche e Private alla ricerca di Talenti per i propri CDA. Federmanager Varese sarà parte attiva di formazione nel modulo dell’ambito operativo del 4 luglio”.

Al termine dei corsi e dopo il superamento di una prova d’esame gli idonei, oltre al conseguimento della certificazione, verranno inseriti in un apposito elenco on line consultabile dalle imprese che potranno così scegliere la figura professionale più in sintonia con le caratteristiche della società e le specifiche esigenze dei CDA di aziende, società pubbliche e organizzazioni in cerca di professionisti per gli organi di governance.