Presunti maltrattamenti all’asilo nido comunale di Fagnano Olona, chiuse le indagini su due educatrici

I consiglieri comunali capigruppo di maggioranza e opposizione Luca Giuseppe Mauro – Siamo Fagnano, Luciano Almasio – Centrodestra per Fagnano, Paolo Carlesso- Solidarietà e Progresso e Federico Fasolino – Fagnano Tricolore, prendono posizione sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto due educatrici dell’asilo nido fagnanese, per le quali è stata chiusa nei giorni scorsi l’indagine per maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini.

Le due maestre, la cui posizione è ora in fase di valutazione da parte dell’amministrazione, avrebbero utilizzato metodi violenti in alcune occasioni nei confronti dei piccoli, metodi sfociati in maltrattamenti fisici in talune occasioni. Le indagini sono state condotte dalla Procura di Busto Arsizio e dai Carabinieri della locale compagnia.

«Veniamo a conoscenza dalle testate giornalistiche della conclusione delle indagini preliminari che vede coinvolto l’Asilo Nido Fantanido Comunale. Sabato 29 aprile abbiamo partecipato ad una riunione congiunta tra capigruppo, amministrazione, CDA e Presidenza Geasc al fine di essere informati. Al momento si ha conoscenza esclusivamente della conclusione delle indagini e si dovrà attendere le valutazioni della magistratura per sapere se il procedimento avrà un seguito o decadrà.

A seguito della riunione i gruppi consiliari hanno deciso di redigere il presente comunicato congiunto, perché pienamente consapevoli che l’istituzione asilo comunale è un servizio che deve essere preservato sopra ogni interesse politico. Quindi rimaniamo vigili è particolarmente attenti nel monitorare costantemente la situazione al fine di tutelare le famiglie che affidano i propri bambini all’asilo.

Il servizio comunale ha una storia di quarant’anni e ha sempre garantito un servizio attento e presente verso i bisogni della comunità. La nostra posizione è di estremo garantismo verso tutte le figure coinvolte, proprio per questo l’unico consiglio che ci sentiamo di dare è quello di non avanzare giudizi o conclusioni affrettate prima che venga chiarito il quadro della situazione, dato che va a toccare pesantemente la vita di persone e famiglie. Abbiamo piena fiducia nelle istituzioni coinvolte e ci auspichiamo che si arrivi rapidamente alla conclusione della vicenda così da continuare con serenità le attività dell’asilo».

Anche l’amministrazione comunale ha diramato una nota per informare di quanto accaduto: «Il Sindaco e l’Amministrazione del Comune di Fagnano Olona hanno appreso della chiusura di indagini preliminari a carico di due educatrici del Fantanido, servizio comunale gestito da Geasc, azienda speciale del Comune. Alla luce delle informazioni ufficiali attualmente disponibili, si fa presente che la situazione è attentamente vigilata dai due enti, nell’osservanza dei rispettivi ruoli e competenze. Questa Amministrazione comunale, in merito, si riserva di adottare tempestivamente ogni provvedimento necessario e/o opportuno per la tutela degli interessi alla cui cura è preposta, in ragione dell’evoluzione della vicenda. Nessun altra informazione può al momento essere data sulla questione».