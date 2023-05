Prima vittoria italiana al Giro, volata trionfale di Jonathan Milan

Con una volata notevole sul lungomare di San Salvo, in provincia di Chieti, il friulano Jonathan Milan vince la seconda tappa del Giro d’Italia 2023 tingendo d’azzurro la corsa rosa anche in maniera piuttosto inattesa. Che Milan fosse uno sprinter importante nel gruppo lo si sapeva ma il 22enne della Bahrein-Victorius è all’esordio assoluto in un grande giro e non era semplice pensare a un risultato simile alla prima occasione.

Milan si è imposto in uno sprint con il gruppo dimezzato da una caduta a 3,4 chilometri dalla fine, ma nel plotone che si è giocato il successo erano comunque tutti rimasti i grandi specialisti delle volate tra cui Gaviria e Ackermann. I corridori si sono allargati su tutta la sede stradale rendendo difficile il pronostico, ma negli ultimi 50 metri la maglia rossa di Milan ha guadagnato un lieve vantaggio al centro della carreggiata con il quale ha tagliato il traguardo.

Per lui si tratta della quarta vittoria da professionista, di gran lunga la più importante su strada, ma Milan è anche campione olimpico di Tokyo con il quartetto su pista nel quale Pippo Ganna era l’uomo di punta.

La caduta nel finale non ha cambiato invece la classifica generale: Evenepoel resta in maglia rosa. Nella classifica a punti invece Milan è il nuovo leader mentre la maglia della montagna va al francese Lapeira (Ag2r), uno degli animatori della fuga di giornata insieme al corridore della Eolo-Kometa, Bais, e ad altri.