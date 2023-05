“Probabile frattura all’osso sacro”: anche Alessandro Covi deve lasciare il Giro d’Italia

Il suo fans club, quelli del “Puma di Taino”, avevano già preparato striscioni, maglie e bandiere per sostenerlo al meglio nella tappa che sabato 20 arriverà a Cassano Magnago. Ma sulle strade del Varesotto l’unico corridore locale non passerà: Alessandro Covi è stato costretto al ritiro dal Giro d’Italia 2023. (foto: Uae Team Emirates)

Lo ha annunciato questa mattina – giovedì 18 – la sua squadra, la UAE Team Emirates, con un comunicato e con le parole del medico sociale, il dottor Jason Suter: «Alessandro ha riportato una possibile frattura all’osso sacro e non potrà proseguire in questo Giro. Tornerà a casa per esami più approfonditi».

Nel corso della tappa di mercoledì, con arrivo a Tortona, il 24enne di Taino era finito sull’asfalto innescando la caduta dei big, quella che ha costretto al ritiro anche Tao Geoghegan Hart. Risalito in sella il “Puma” aveva portato a termine la gara a 10’45” dal vincitore, il compagno di squadra Pascal Ackermann. Le prime indicazioni non sembravano così negative: a tappa in corso il ds Fabio Baldato aveva spiegato in diretta che Covi era ripartito e tutto sommato stava bene».

Invece, a freddo, è arrivato un verdetto ben peggiore anche perché a questo punto il corridore varesino dovrà fermarsi per qualche settimana prima di riprendere a pedalare. Una disdetta, visto che in questo 2023 Covi ha già perso parecchi giorni di gara soprattutto a causa di un malessere che gli ha fatto saltare la Campagna del Nord che era stata programmata per lui. In questo Giro Alessandro stava pedalando proprio per ritrovare la condizione migliore, e magari per provare un’azione nell’ultima settimana di gara come accadde lo scorso anno. Il 28 maggio 2022 il “Puma” vinse da fenomeno il tappone della Marmolada imponendosi all’attenzione di tutto il mondo ciclistico. Purtroppo, quest’anno, non potrà riprovarci.