Problemi di dati nell’anagrafe canina. Ats Insubria spiega: “È in corso l’allineamento con quella nazionale”

Registrazioni mancanti, animali inesistenti, tracciabilità perduta, errori di proprietà. I veterinari varesini e lombardi sono in fibrillazione: l’anagrafe canina, così come quelle felina degli animali da affezione, è piena di “buchi”.

I dati stanno migrando da quella regionale a quella nazionale e il percorso non si è ancora completato. Chi oggi accede al registro trova dati imprecisi, incompleti o inesistenti: « È in atto l’accorpamento delle anagrafi degli animali da affezione – spiega il dottor Marco Magrini Direttore del Dipartimento veterinario di Ats Insubria – si stanno allineando le informazioni e occorrerà qualche mese perchè si completi la migrazione. Era un intervento necessario: finalmente ci sarà un’omogeneità di registrazioni su tutto il territorio italiano, con la possibilità di tracciamento oltre i confini regionali. Già lo scorso anno si è preceduto con l’unificazione dei registri zootecnici: si sono riscontrati gli stessi problemi ma, in qualche mese, tutto è tornato regolare e perfettamente funzionante. È chiaro che oggi registriamo preoccupazioni, soprattutto tra i veterinari abituati a lavorare con il registro della Lombardia molto efficiente e preciso. Ma occorre avere solo un po’ di pazienza».

A impensierire è soprattutto la tracciabilità perchè se un cane scappa si corre il rischio di non individuarlo : « Tranquillizzo tutti – commenta il dottor Magrini – i dati ci sono e c’è sempre la possibilità di effettuare le verifiche come un tempo. Così anche chi sta effettuando la vaccinazione antirabbica e magari non vede traccia della sua registrazione non si preoccupi: tutte le informazioni vengono recepite e presto saranno visibili».