Promozione del lavoro dei detenuti: un convegno a Varese discuterà le opportunità e le sfide

Il 5 maggio 2023, presso la Sala Motta della Prefettura di Varese, si è tenuta una riunione significativa del gruppo di lavoro incaricato di organizzare un convegno sulla tematica del lavoro dei detenuti, sia all’interno che all’esterno dei luoghi di detenzione. L’incontro è stato presieduto dal Prefetto Salvatore Pasquariello.

La riunione ha visto la partecipazione di figure di spicco tra cui l’On. Andrea Pellicini, i Consiglieri regionali Giuseppe Licata e Samuele Astuti, il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il Dott. Francesco Maresca rappresentante della Provincia di Varese, il Garante regionale dei detenuti Avv. Gianalberico Devecchi, il Comandante della Polizia Penitenziaria Rossella Panaro, e rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di categoria locali, enti di formazione e del terzo settore.

I partecipanti all’incontro hanno ribadito l’importanza dell’iniziativa in programma, discutendo in dettaglio le questioni che saranno affrontate nel convegno, fissato per il 29 maggio presso le Ville Ponti di Varese.

Un punto chiave della discussione è stata la Legge Smuraglia, che prevede sgravi contributivi e fiscali per le aziende che assumono detenuti o ex detenuti. I partecipanti hanno evidenziato l’esigenza di modificare questa legge per ampliare il numero dei beneficiari.

Altra tematica affrontata è stata la necessità di creare un collegamento più stretto tra “il dentro e il fuori”, istituendo uno sportello che faciliti l’incontro tra domanda e offerta di lavoro a beneficio delle persone detenute, permettendo loro di accedere più facilmente alle prestazioni sindacali.

Per aumentare la consapevolezza dei benefici reali del lavoro dei detenuti, è stato proposto di includere nel convegno le testimonianze dirette di due detenuti, un rappresentante di un’azienda attivamente impegnata nella promozione del reinserimento sociale dei detenuti, e un rappresentante del Comune di Varese che sta lavorando ad un progetto con lo stesso obiettivo.

Il convegno vedrà anche la partecipazione di Parlamentari e Consiglieri regionali della provincia di Varese. Le conclusioni saranno affidate al Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Questo convegno rappresenta un’opportunità unica per discutere e indirizzare le sfide e le opportunità del lavoro dei detenuti, con l’obiettivo ultimo di promuovere il loro reinserimento sociale e contribuire alla creazione di una società più giusta e inclusiva.