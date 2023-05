Proteggere e curare: al Castello di Somma il convegno della Croce Rossa sul diritto umanitario

Fino a qualche anno fa, guardando all’Europa, il tema sembrava quasi d’altri tempi. Dopo le guerre nei Balcani, il tema del Diritto internazionale umanitario era finito in secondo piano, ma le nuove emergenze dell’ultimo quindicennio -dalla Siria all’Ucraina di oggi- hanno riportato all’evidenza di tutti l’urgenza di questo tema.

Fedele all’impegno della Croce Rossa su questo tema e in continuità anche con iniziative avvenute nel passato a Gallarate, il comitato CRI gallaratese promuove sabato 20 maggio un convegno dedicato, ospitato nella prestigiosa sede del castello di somma lombardo, grazie alla disponibilità della Fondazione Visconti di San Vito.

“Per noi è una sfida perché facciamo vedere un lato poco conosciuto di Croce Rossa, il diritto internazionale umanitario” spiega Monica Trotta, presidente del comitato.

“È un convegno di studio, speriamo sia il primo di una serie di eventi, per portare agli occhi di tutti e creare insieme della documentazione utile agli studenti di diritto”.

Il convegno e promosso anche in un anno particolare, il 2023 che è 115esimo della costituzione del Corpo infermiere volontarie (1908) che sono state una presenza anche nei luoghi di guerra, dalla seconda guerra mondiale fino alle missioni internazionali (ci vediamo qui la giovane infermiera di Saronno uccisa in Somalia).

Al convegno ci saranno testimonianze da Afghanistan, Siria, Ucraina: “noi ci siamo per tutti, non ci schieriamo per alcuna parte in campo”.

“Toccheremo il tema da molti punti di vista e ci sarà la possibilità con dei visori di vivere una esperienza virtuale di essere dentro a un conflitto”

I lavori saranno coordinati dalla giornalista Elena Casero e da Colum Donnelly (volontario già in forza a Gallarate, dove aveva promosso iniziative sul tema del diritto umanitario) e proporranno “un livello di interventi elevatissimo”. Tra gli ospiti relatori ci saranno tra gli altri il generale Giorgio Battisti, vicepresidente istituto diritto internazionale di Sanremo, il docente universitario Manlio Frigo, il Tenente colonnello Tommaso Di Marco, del Nato Rapid Deployment Corp.

volontari e dipendenti della Croce Rossa di Gallarate, rappresentativi di diversi ambiti di intervento

Nel programma anche “una particolare attenzione agli aspetti tecnologici: si parla di droni e intelligenza artificiale, di cyber war. Tutti scenari con cui Croce Rossa deve confrontarsi”.

Al di fuori del tema di giornata, la presidente Monica Trotta dedica anche un passaggio alla ospitalità a Somma Lombardo, con l’eccezionale disponibilità del castello: “Croce Rossa deve molto a Somma, una realtà che dà sempre tanto, dai volontari che presidiano la sede in ospedale alla istituzioni. Oggi è doveroso ringraziare anche la cittadinanza”.